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"Диво-зброя" Путіна: у Мережі показали кадри з уламками збитої ракети Кинджал

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2023, 18:58 оновлено 10 травня, 19:06
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Система ППО Patriot збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" прямо над Києвом.
Кинджал
З'явилися кадри з уламками збитої ракети Кинджал / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Російські окупанти намагалися вдарити по Україні ракетою гіперзвукового комплексу"Кинджал". Однак система ППО Patriot, яку Захід передав в якості військової допомоги, збила "Кинджал" над Києвом. В Мережівже опублікували кадри з уламками збитої ракети.

Ці кадри опублікував військовий кореспондент Bild Пауль Ронцхаймер.

"Сьогодні нам вдалося побачити в Києві останки ракети "Кинджал", збиту 5 травня системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася "диво-зброєю" Путіна", - йдеться в матеріалі.

відео дня

Дивіться відео з уламками російської ракети "Кинджал":

ракета Кинджал
З'явилися кадри з уламками збитої ракети Кинджал / фото: скріншот

ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал"

Як повідомляв Главред, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал". Це сталося в ході нічної атаки, 4 травня. Російську гіперзвукову ракету Кинджал вдалося збити завдяки американським комплексам ППО Patriot.

Водночас речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зауважив, що поки що не варто радіти першому збиттю ракети "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже Україні потрібно більше таких систем, щоб мати змогу захистити українські території від балістичних ракет. Також Ігнат наголосив, що росіяни занадто рано дізналися про успішне використання українцями ЗРК Patriot для збиття ракети "Кинджал". За його словами, варто було б оприлюднювати таку інформацію пізніше.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що російські окупанти хотіли підірвати "Кинджалом" будівлю Верховної Ради України. У разі успіху цей сценарій російські пропагандисти планували транслювати до 9 травня як "перемогу".

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