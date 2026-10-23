Зеленський заперечив особистий конфлікт з Трампом і попередив: Путін захоче всього

Президент наголосив, що Україні потрібна двопартійна підтримка США, але поступки Кремлю лише посилять Путіна.

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Зеленський пояснив, чому виступає проти скасування санкцій проти РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви:

Зеленський заперечив особистий конфлікт із Трампом

Президент виступає проти будь-якого скасування санкцій проти РФ

Поступки Путіну лише розпалять його апетити, вважає він

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього немає особистого конфлікту з Дональдом Трампом, однак він і надалі виступатиме проти будь-якого скасування санкцій проти Росії. Так глава держави відповів на запитання журналістки CNN про останнє загострення у відносинах із президентом США через угоду щодо російського дизельного палива.

У Зеленського запитали, чи не варто було б уникати публічної полеміки з Білим домом, оскільки Україна залежить від американської допомоги. Зеленський відповів, що Київ розраховує на стабільну співпрацю з Вашингтоном у всіх гілках влади.

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"У нас є наші партнери, Сполучені Штати, і нам потрібні міцні відносини з американською адміністрацією, з Конгресом. І нам потрібна двопартійна підтримка", - підкреслив Зеленський.

Звинувачення в особистій неприязні президент відкинув. Свою позицію він пояснив оцінкою того, як на поступки відреагує Кремль.

"Справа не в особистостях. Моє ставлення до Путіна дуже чітке. Я думаю, що якщо ми знімемо санкції, ми зробимо його сильнішим", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, його позиція щодо обмежувальних заходів не змінювалася. Він озвучував її союзникам по обидва боки Атлантики.

"Між мною та президентом Трампом немає нічого особистого. І, звичайно, я проти будь-якого скасування санкцій. Я завжди говорив це європейським партнерам і говорив це безпосередньо американській адміністрації", - підкреслив президент.

На закиди щодо недоцільності публічної критики Зеленський дав зрозуміти, що свідомо йде на цей ризик.

"Я, звичайно, знаю, що роблю. Тому я знаю, що якщо Путіну щось дати, йому знадобиться все. Він захоче всього", - переконаний він.

Фрагмент інтерв’ю Зеленського CNN дивіться за посиланням.

Що передувало загостренню відносин між Україною та США

Як повідомляв Главред, 9 жовтня Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Володимиром Путіним щодо поставок енергоресурсів. За словами Трампа, ця угода передбачає постачання російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Володимир Зеленський різко відреагував на рішення США і охарактеризував його як явну слабкість позицій Заходу. За його словами, послаблення санкцій без довгострокової домовленості призведе до продовження війни.

16 жовтня Трамп підписав указ, що скасовує частину санкцій проти РФ згідно із законом Ліндсі Грема, які стосуються експорту російських енергоносіїв.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Трамп знайшов слабке місце Путіна: думка експерта

Оперна співачка, громадська діячка та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова вважає, що Дональд Трамп знайшов дієві важелі тиску на Володимира Путіна, які можуть змусити російське керівництво погодитися на переговори з Україною. Йдеться про санкції, які почали завдавати безпосередньої шкоди оточенню російського президента. Про це вона заявила під час чату на Главреді.

Одним із ключових інструментів тиску Максакова назвала обмеження щодо платіжної мережі А7, яку Росія та Іран використовували для обходу фінансових санкцій як альтернативу SWIFT. На її думку, саме ці заходи зачепили фінансові інтереси оточення Путіна.

"Мені здається, що саме санкції проти А7 (А7 - це глобальна платіжна мережа, яку використовували Росія та Іран для обходу фінансових обмежень, вона працювала як альтернатива SWIFT, - ред.) стали тим, що безпосередньо зачепило активи путінського угруповання. Лише зараз вони почали зазнавати прямих збитків", - зазначила Максакова.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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