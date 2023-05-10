Нацгвардієць збив з ПЗРК російську крилату ракету Х-55: у МВС показали відео

Захиснику України всього 20 років. Він приєднався до "Гвардії наступу "і взяв собі позивний "Покемон".

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Нацгвардієць збив російську крилату ракету Х-55 / Колаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine

Військовослужбовець Національної гвардії України збив крилату ракету Х-55 російських окупантів під час нічної атаки на Київ 9 травня.

Як йдеться у повідомленні МВС у Telegram, захиснику України всього 20 років. Він приєднався до "Гвардії наступу" та взяв собі позивний "Покемон".

При сигналі повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Була отримана інформація про наближення повітряної цілі. Нацгвардієць здійснив пуск з ПЗРК "Ігла" і збив ворожу крилату ракету Х-55.

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Що таке ПЗРК "Ігла" ПЗРК "Ігла" - радянський та російський переносний зенітний ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і догонних курсах в умовах теплових перешкод. Комплекс прийнятий на озброєння в 1981 році, передає Вікіпедія. "Ігла" перебуває на озброєнні армії Росії, країн СНД, а також з 1994 року експортується у понад 30 держав, включаючи Болгарію, Боснію і Герцеговину, В'єтнам, Сербію, Словенію, Хорватію, Чорногорію, Польщу, Німеччину, Фінляндію, Індію, Ірак, Малайзію, Сінгапур, Сирію, Південну Корею, Бразилію та Мексику.

Дивіться відео МВС України, як "Покемон" приземлив Х-55 окупантів, у Telegram-каналі Главреда:

Ракетний удар по Україні 9 травня

Ранок 9 травня розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій Україні через ракетної атаки російських окупантів. У Києві пролунали потужні вибухи.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в столиці сили ППО збили всі 15 крилатих ракет, ймовірно типу Х-101 (Х-555).

У Повітряних силах уточнили, що за дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр і Х-101/Х-555.

23 з них знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії зі складовими Сил оборони України.

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