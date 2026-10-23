В аеропорту Японії загорівся український Ан-124 'Руслан' - перші деталі

Міжнародний аеропорт відновив роботу після інциденту, однак всі обставини ще з'ясовують.

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Причина займання літака наразі невідома / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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В Японії загорівся український літак Ан-124-100 "Руслан"

Один з найбільший у світі літаків загорівся під час спроби посадки

Деталі інциденту з'ясовує місцева влада

У ніч на 22 жовтня український транспортний літак Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Авіалінії Антонова" загорівся у японському аеропорту Chubu Centrair.

Як повідомляє NHK, займання сталося у частині фюзеляжу під час спроби посадки на злітно-посадкову смугу. Через інцидент цю смугу закривали на 15 хвилин, але згодом її роботу відновили.

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"Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії з'ясовує подробиці інциденту", - йдеться у статті.

Наразі невідомо, що стало причиною займання, чи пошкоджений літак та чи є постраждалі.

Ан-124 "Руслан" / Інфографіка: Главред

Літак Ан-124 "Руслан" - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що 4 серпня 2026 року в аеропорту Лейпцига в Німеччині FPV-дрон із вибухівкою врізався в крило українського транспортного літака Ан-124 "Руслан". Безпілотник влучив у ділянку крила, де розташовані паливні баки, однак з невідомих причин не вибухнув.

Пізніше стало відомо, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на початку серпня біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, мав ознаки, характерні для пристроїв, які використовує російське Головне розвідувальне управління (ГРУ).

Згодом влада Німеччини поклала на Росію відповідальність за атаку з використанням безпілотників, яка сталася поблизу аеропорту Лейпцига. Берлін розцінює інцидент як російську гібридну операцію і має намір вжити низку відповідних заходів.

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Про джерело: NHK NHK - японська компанія суспільного телерадіомовлення. Найбільша в Азійсько-Тихоокеанському регіоні компанія, що працює у галузі радіо й телебачення. Орієнтується на Британську телерадіомовну компанію. Виникла 1950 року, на базі Японської трансляційної корпорації, заснованої 1926 року. За законом Японії про телерадіомовлення є юридичною особою особливого статусу. З 1959 року офіційно використовує абревіатуру NHK. Здійснює телерадіомовлення 49 годин на добу через супутники 23 мовами на японському та міжнародному ринках. Після військового російського вторгнення в Україну з 14 березня 2022 року, телекомпанія NHK World JAPAN додала сторінку українських новин на свій інтернет-сайт, пише Вікіпедія.

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