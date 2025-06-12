'Розчарований Росією та Україною': Трамп зробив різку заяву

Дональд Трамп вважає, що можна було б досягти угоди між Україною та РФ.

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Дональд Трамп прокоментував ситуацію навколо припинення вогню / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп заявив, що "дуже розчарований" зараз обома сторонами

Президент США знову згадав про втрати Росії та України у війні

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" зараз обома сторонами в російсько-українській війні, тому що потрібно досягти мирної угоди.

"Я дуже розчарований Росією, але я розчарований і Україною, тому що, на мою думку, можна було б досягти угоди... Зараз усі ненавидять Росію, а люблять Німеччину і Японію", - зазначив він журналістам у Білому домі 12 червня.

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При цьому президент США знову згадав про втрати Росії та України у війні.

"Ми втрачаємо 5-6 тисяч осіб на тиждень, переважно солдатів, але також і людей, які живуть у містах, оскільки вони знову зазнають ударів ракет. Як жити в будівлі, знаючи, що ракета з великою ймовірністю може влучити у вашу будівлю ввечері? Це жахливо. Ми досягнемо цієї угоди, але мені шкода, що це ще не зроблено", - додав Трамп.

Раніше ексглава МЗС назвав спосіб змусити Путіна припинити вогонь. Володимир Огризко розкрив, доки може тривати війна в Україні.

Нагадаємо, Курт Волкер дав прогноз про те, що мирної угоди між Україною і РФ не буде. Введення додаткових санкцій може чинити значний тиск на економіку Кремля, каже Курт Волкер.

Як повідомляв Главред, раніше у Трампа зробили важливу заяву. Кіт Келлог підкреслив внесок Володимира Зеленського і ті труднощі, з якими стикається український президент.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

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