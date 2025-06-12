Мирної угоди між Україною та РФ не буде: Волкер дав сумний прогноз

Запровадження додаткових санкцій може чинити значний тиск на економіку Кремля, каже Курт Волкер.

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Курт Волкер прокоментував імовірність припинення вогню / 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Білинського, УНІАН

Головне із заяв Волкера:

Мирна угода з російським керівництвом навряд чи можлива

Україна не повинна визнавати російську окупацію своєї території

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, виступаючи як експерт Центру аналізу європейської політики, висловив упевненість у необхідності та реальності досягнення припинення вогню.

Він наголосив в інтерв'ю Главкому, що введення додаткових санкцій, включно із вторинними заходами та зниженням цін на російську нафту, може чинити значний тиск на економіку Кремля і підштовхнути Володимира Путіна до прийняття перемир'я.

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За словами Волкера, саме на цих інструментах потрібно продовжувати наполягати. Проте, він вважає, що повноцінна мирна угода з російським керівництвом навряд чи можлива - на його думку, Путін не прагне миру і буде прагнути до нових завоювань.

Американський аналітик вважає, що найімовірніший результат - це припинення вогню і режим стримування. Україна буде зосереджена на зміцненні своєї оборони, відновленні економіки, європейській інтеграції та отриманні міжнародної підтримки. Важливо, за його словами, якнайшвидше посилити стійкість України, щоб запобігти можливій майбутній агресії з боку Росії.

Він також наголосив, що Україна не повинна визнавати російську окупацію своєї території легітимною і висловив переконання, що протистояння буде тривалим і навряд чи завершиться військовими засобами, але легалізації окупації не відбудеться.

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Хто такий Курт Волкер? Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

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