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Розмова між Трампом і Путіним: Яковенко озвучив несподіваний сценарій

Анна Косик
31 грудня 2024, 12:22
79
Путін, найімовірніше, буде до останнього стверджувати, що війну розпочала не Росія.
Розмова між Трампом і Путіним: Яковенко озвучив несподіваний сценарій
Попри можливість початку діалогу, бойові дії не припиняться / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Яковенко:

  • Розмова Трампа і Путіна неминуча
  • Путін хоче перекласти відповідальність за зрив переговорів на Україну
  • Кремлівський диктатор може погодитись на переговори, але не з Зеленським

Після обрання Дональда Трампа президентом США все більше розмов в інформаційному просторі про його можливу розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Найімовірніше, коли діалог між політиками таки відбудеться, Путін намагатиметься дискредитувати Україну та президента Володимира Зеленського, мовляв, це саме Київ не хоче переговорів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний журналіст, соціолог та медіаексперт Ігор Яковенко. При цьому розмову Путіна і Трампа він називає практично неминучою.

"Байдуже, у якому форматі це станеться. Головне, що розмова точно відбудеться. Путін під час діалогу з Трампом звалюватиме все на Україну, яка, мовляв, ніяк не погоджується на мирні переговори і заявить про свою згоду на переговорний процес", - вважає опозиціонер.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

При цьому Яковенко не виключає те, що Путін навіть погодиться на переговори з представниками України, але не безпосередньо з президентом Зеленським.

"Можливо, в одній із країн будуть організовані переговори, в яких візьмуть участь представники України та Росії з посередниками зі США чи інших держав. Сядуть і розмовлятимуть доти, доки не набридне", - зазначив він.

Водночас бойові дії, ракетні та дронові атаки в Україні не припиняться. Але Путін розуміє, що йому треба діяти обережно, адже розривати стосунки із Дональдом Трампом диктатору не можна.

Дивіться відео про те, чи намагатиметься Путін обманути Трампа:

Переговори з Путіним - що відомо

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану.

Напередодні, як писав Главред, відомий український журналіст Дмитро Гордон заявив, що гаряча фаза війни нібито має завершитися 30 грудня "історичною зустріччю" майбутнього президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом він також повідомив, що під час "історичної зустрічі" мали бути "закріплені певні моменти". Сторони нібито хотіли домовитися про припинення вогню на лінії зіткнення, припинення застосування дронів, артилерії тощо. Однак заявлена Гордоном зустріч не відбулась.

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Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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