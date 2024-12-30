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"Мені сказали 2 джерела": Гордон - про "завершення" війни 30 грудня

Ангеліна Підвисоцька
30 грудня 2024, 22:56оновлено 31 грудня, 00:31
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Журналіст Дмитро Гордон пояснив, чому ж гаряча фаза війни не завершилася 30 грудня.
Трамп, Путин, Гордон
Гордон сказав, чому війна не закінчилася 30 грудня / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Відомий український журналіст Дмитро Гордон заявив, що гаряча фаза війни нібито має завершитися вже сьогодні, 30 грудня, "історичною зустріччю". Однак цього не сталося. Гордон вирішив прокоментувати і пояснити, у чому ж причина.

За його даними, саме 30 грудня нібито мала відбутися зустріч майбутнього президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

"Я сказав, що сьогодні має відбутися історична зустріч, яка закінчить гарячу фазу війни з імовірністю 90-95%. Ще в першій половині грудня, коли я був у Вашингтоні, я дізнався, що на кінець року готується зустріч Трампа і Путіна. Пізніше мої джерела у Вашингтоні, а їх кілька, назвали дату: 30 грудня 2024 року", - сказав Гордон.

відео дня

Відповідна заява Гордона викликала резонанс у суспільстві. Він стверджує, що робив це не заради хайпу, а щоб "поділитися важливою і перевіреною інформацією"

"Друзі, я нормальна людина, з головою у мене все гаразд - хайпувати мені нема чого ... Але коли в мене є інформація, яку я вважаю перевіреною і важливою, я нею ділюся. Отже, зустріч Путіна і Трампа мала відбутися саме сьогодні, 30 грудня. Спочатку планувалося, що вона буде очною. Потім сторони дійшли до того, що вона мала відбутися по відеоконференції. Це мала бути розмова, яка закріпила б цілу низку моментів і, виходячи з якої, гаряча фаза війни повинна була завершитися ... Про те, що зустріч Путіна і Трампа має відбутися саме сьогодні, мені сказали два джерела в Америці і підтвердило - одне в Україні", - додав Гордон.

Журналіст додає, що під час "історичної зустрічі" мали бути "закріплені певні моменти". Сторони нібито хотіли домовитися про припинення вогню на лінії зіткнення, припинення застосування дронів, артилерії тощо.

"Закінчилися ці переговори нічим, а саме - демарш із російської сторони", - додав Гордон.

Сценарії закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський поступово змінює акценти у своїй позиції щодо завершення війни з Росією, натякаючи, що Україна може зосередитися на вступі до НАТО, навіть якщо це потребуватиме тимчасового припинення боротьби за повернення окупованих територій. Однак, як зазначає The Wall Street Journal, перед Києвом стоять дві значні перепони. Перша - невисокі шанси на швидке приєднання до Альянсу. Друга - небажання російського президента Володимира Путіна обговорювати будь-які умови мирного врегулювання.

Зеленський також висловив сподівання, що війна може завершитися 2025 року, але наголосив, що це залежить не лише від України, а й від позицій інших світових лідерів.

У цьому контексті колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала розглянути дипломатичні шляхи для завершення війни. В ефірі німецького телеканалу ZDF вона наголосила, що недопущення перемоги Росії є важливим не лише для України, а й для світового порядку.

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Хто такий Дмитро Гордон?

Дмитро Ілліч Гордон - радянський та український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).

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