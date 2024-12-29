"Я не збожеволів, гаряча фаза війни в Україні закінчиться 30 грудня" - Гордон

Дмитро Гордон заявив, що 30 грудня має відбутися "історична зустріч", яка нібито закінчить гарячу фазу війни.

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Гордон сказав, що гаряча фаза війни закінчиться 30 грудня / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, instagram/gordondmytro

Гаряча фаза війни в Україні закінчиться вже завтра, 30 грудня. У цьому на 90-95% упевнений український журналіст Дмитро Гордон. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

"Сьогодні у нас 29 грудня 2024 року. Я ще раз повторюю, гаряча фаза війни завершиться цього року. Мені скажуть: "Ти з глузду з'їхав - до кінця року залишилося два дні фактично!" Ні, друзі, з глузду я не з'їхав. У мене є інформація, і я зараз із вами цією інформацією поділюся", - сказав Гордон.

Він стверджує, що 30 грудня має відбутися "історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни". Додаткової інформації про цю зустріч він не надав.

відео дня

До того ж Гордон вважає, що важливою ознакою, яка вказує на підготовку до цього, нібито є відсутність масованих ракетних і дронових атак.

"Ви бачите, що в останні дні практично немає тривог. Ви бачите, що в останні дні дуже мало дронів влітає над Україною, і зовсім немає ракет ... Ви ж розумієте, що Путін повинен бомбити нещадно Україну прямо перед Новим роком, щоб нам було погано, щоб у нас не було електрики, тепла. Ось вам Новий рік. Ну, всі ж це розуміють ... Його попросили цього не робити з Вашингтона. А чому його попросили цього не робити з Вашингтона? Тому що, увага, завтра, 30 грудня 2024 року, якщо все складеться нормально, а все має скластися нормально, має відбутися історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Чекати залишилося недовго. Завтра, 30 грудня", - стверджує Гордон.

Дивіться відео з Гордоном про припинення війни:

Гордон сказав, що гаряча фаза війни закінчиться 30 грудня / фото: скріншот

Сценарії закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський поступово змінює акценти у своїй позиції щодо завершення війни з Росією, натякаючи, що Україна може зосередитися на вступі до НАТО, навіть якщо це вимагатиме тимчасового припинення боротьби за повернення окупованих територій. Однак, як зазначає The Wall Street Journal, перед Києвом стоять дві значні перепони. Перша - невисокі шанси на швидке приєднання до Альянсу. Друга - небажання російського президента Володимира Путіна обговорювати будь-які умови мирного врегулювання.

Зеленський також висловив сподівання, що війна може завершитися 2025 року, але наголосив, що це залежить не лише від України, а й від позицій інших світових лідерів.

У цьому контексті колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала розглянути дипломатичні шляхи для завершення війни. В ефірі німецького телеканалу ZDF вона наголосила, що недопущення перемоги Росії є важливим не лише для України, а й для світового порядку.

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Хто такий Дмитро Гордон? Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).

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