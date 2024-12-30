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Трамп послабив риторику щодо обіцянок завершити війну "за добу" - The Hill

Віталій Кірсанов
30 грудня 2024, 10:59
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У вересневих дебатах Трамп сказав, що війна може бути завершена, ще до того, як він офіційно стане президентом.
Трамп, війна
Трамп послабив риторику / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Про що йдеться у статті The Hill:

  • Необхідна готовність Зеленського і Путіна до компромісів
  • Зеленський вважає, що Трампу буде "просто" вплинути на Путіна
  • Трамп у свіжих інтерв'ю був більш обережним у своїх заявах

Новообраний президент Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії проголосив масштабні обіцянки, зокрема покласти край війні в Україні ще до вступу на посаду та підтримувати економіку США за допомогою тарифів. Однак після перемоги на виборах у листопаді Трамп визнав, що реалізувати ці обіцянки може бути складніше, ніж передбачалося, пише The Hill.

Трамп часто заявляв, що завершить війну між Україною і Росією за короткий термін. У вересневих дебатах він сказав, що війна може бути завершена, ще до того, як він офіційно стане президентом. Однак у своїх подальших заявах Трамп зазначав, що вирішити ситуацію в Україні буде складніше, ніж знизити напруженість на Близькому Сході.

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На пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго Трамп зазначив, що врегулювання конфлікту вимагатиме готовності президента України Володимира Зеленського та правителя Росії Володимира Путіна до укладення компромісів. Водночас він не уточнив, які саме поступки мають зробити обидві сторони.

Президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю Fox News висловив думку, що Трампу буде "просто" вплинути на Путіна.

"Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економіка сильніша", - заявив Зеленський.

Крім того, серед основних обіцянок Трампа було зниження цін на продукти шляхом збільшення енергопостачання. Він часто критикував адміністрацію Байдена за високу інфляцію і заявляв, що зниження вартості товарів буде одним із його пріоритетів.

Однак у своїх пізніших інтерв'ю Трамп був більш обережним щодо цих заяв. В інтерв'ю журналу Time він зазначив: "Важко збити речі, які піднялися".

Демократи звинуватили Трампа в порушенні своїх обіцянок ще до початку президентства. Сенаторка Елізабет Воррен написала на платформі X: "Кандидат Трамп пообіцяв знизити ціни на продукти, але тепер, здається, навіть не збирається намагатися".

Незважаючи на амбітні заяви щодо України та економіки, реалізація обіцянок Трампа стикається з численними викликами. На тлі заяв про складнощі в регулюванні глобальних конфліктів та економічної політики, критики зазначають, що передвиборча риторика Трампа може відрізнятися від реальних дій.

Трамп інфографіка
Трамп інфографіка / Інфографіка: Главред

Ініціативи Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, на початку грудня Трамп звернувся до Путіна і закликав його до миру.

Заява послідувала після того, як обраний президент США зустрівся з президентом України Зеленським і президентом Франції Макроном у Парижі. Трамп сказав, що потрібно припиняти вогонь і починати переговорний процес.

Президент Володимир Зеленський відкинув негайне припинення вогню. Як зазначив політик, спочатку потрібно забезпечити гарантії безпеки Україні, і тільки потім зупиняти війну. Без гарантій робити цього не можна, інакше РФ може в будь-який момент напасти знову.

У Путіна назвали свої "умови" завершення війни: представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ "збирається" вести переговори з позиції ультиматуму Путіна. Сам Путін, за словами Пєскова, більше "вітає" ініціативи Глобального Півдня (заморожування війни без виведення військ РФ з окупованих територій, - ред.), ніж ідею Трампа.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Росія війна Росії та України
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