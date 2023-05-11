Влада РФ в руках Кадирова чи Пригожина призведе до розпаду - експерт

Експерт розповів, що швидше за все, якщо на владу претендуватиме така особа, як Кадиров чи Пригожин, почнеться реальний розпад Росії.

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Росія без Путіна: хто може прийти до влади / Колаж Главред: фото: скріншот,

Російські ліберали плекають надію, що прийде час і буде нова Росія без Путіна. Але в нинішній час все може круто змінитись в інший бік.

В інтервʼю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков розповів про те, хто може прийти до влади Кремля та як можливе перебування Пригожина при владі відобразиться на розпаді країни-агресорки Росії.

Швидше за все, якщо на владу претендуватиме така особа, як Кадиров чи Пригожин, почнеться реальний розпад Росії. Бо інші регіони не захочуть бути поруч з такими очільниками.

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"Якнайшвидший сценарій розпаду Росії – саме претендування на владу умовного Кадирова чи Пригожина. Усі інші варіанти теж передбачають розпад, але не такий стрімкий", - зазначив Кочетков.

Політичний аналітик зауважує, що російські ліберали хочуть і змін, і зберегти Росію у поточному вигляді.

"Те, на чому наголошують російські ліберали – це, вибачте мені, суцільна маячня, абсолютно відірвана від реальності. Вони напівметри від землі, але в небо теж не летять – тобто вони хочуть зберегти Росію у поточному вигляді. З ядерною зброєю, великою, хоч і не дуже потужною і вправною армією, з претензіями на якщо не світове володарювання, то величезний світовий вплив. Після того, що утнула Росія це абсолютно нереально, але вони цього хочуть. І ще вони хочуть якимось чином примиритися з Україною, США і це теж нереально", - пояснив Олександр Кочетков.

Лібералів різного ґатунку можуть використати силовики як вивіску – поставити когось приємного для них на кшталт Навального, але вони не будуть нічого вирішувати.

Експерт зазначає, що історія влади в Росії може повторитись, як от після Сталіна в Росії прийшов колективний Сталін на чолі з Маленковим, який безуспішно намагався продовжувати його лінію. Після цього прийшов Хрущов, який зайнявся розвінчанням культу Сталіна.

"Швидше за все, після Путіна прийде колективний Путін. Не якийсь персональний, Кадиров, Пригожин, а колективний, який буде таким самим, як Путін, але виглядатиме дещо інакше. Буде не таким заплямованим кровʼю. Багато кажуть про Патрушева-молодшого, хоча, і часто про це кажу, у будь-якій країні історичні цикли розвиваються схожим чином", - пояснив аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Олександр Кочетков впевнений, що після Путіна прийде людина, яку ми зараз не бачимо, не дуже розуміємо, бо і Хрущова свого часу після Сталіна мало хто сприймав.

"Тобто це буде якась людина з публічної сфери, умовний Дудь, якого ми не уявляємо політичною фігурою. От хтось на кшталт нього прийде до влади і почне розвінчання культу Путіна. Але це – роки, до них ще треба дожити", - додав аналітик.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Кочеткова Главреду:

Конфлікт Пригожина

Нагадаємо, що ватажок бойовиків Вагнера Євген Пригожин пішов на відкритий конфлікт з Міністерством оборони російських окупантів. "Шойгу, Герасимов - тварі" - він прямо і нецензурно висловився на адресу глав військового керівництва РФ.

Пізніше Пригожин підняв виття через "м'ясорубку" в Бахмуті. Та заявив, що у зв'язку з дефіцитом боєприпасів залишать Бахмут до 10 травня і передадуть захоплені позиції регулярним російським окупантам.

Вчора ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин у Бахмуті потрапив у цугцванг, практично в безвихідне становище, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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