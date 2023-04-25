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Мир в Україні можливий лише після розпаду Росії - естонський генерал

Анна Ярославська
25 квітня 2023, 09:28 оновлено 25 квітня, 09:34
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Головнокомандувач силами оборони Естонії Мартін Херем заявив, що не бачить "щасливого завершення війни в Україні".
Мартін Херем, війна в Україні
Мартін Херем зробив невтішний прогноз про війну в Україні / Фото : wikipedia.org, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Головнокомандувач силами оборони Естонії, генерал Мартін Херем заявив, що мирне врегулювання війни в Україні можливе лише у випадку розпаду країни-агресора Росії "на менші та менш потужні країни".

Херем зазначив, що не бачить "щасливого кінця війни в Україні", пише Bloomberg.

"Немає нічого, що могло б призвести до мирного врегулювання в Україні, крім розпаду Росії на більш дрібні й менш могутні країни. Я не бачу щасливого кінця війни в Україні", - сказав він.

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За словами генерала, такі країни як Естонія повинні бути готові до постійної загрози безпеці на своїх кордонах.

"По суті, сьогодні ми все більше рухаємося до ситуації з Ізраїлем. А це означає, що ми постійно повинні бути готові до того, що щось почне відбуватися. Не сьогодні й не завтра, але часи не стають більш мирними", - додав головнокомандувач Силами оборони Естонії.

Як повідомляв Главред, раніше видання The Guardian пише, що союзники очікують початок контрнаступу ЗСУ до кінця весни. Вони переконані, що українським військовим вдасться досягти успіху. Однак союзники вважають, що вийти на кордони 1991 року Сили оборони не встигнуть і під контролем країни-агресора РФ залишиться частина українських територій. У зв'язку з цим союзники можуть почати підштовхувати Україну до "мирних" переговорів з РФ, підсумком яких може стати заморожування бойових дій.

Розвал Росії

Вже наближається крах країни-агресора Росії як держави. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, у РФ відбудуться "сейсмічні зміни", і ці зміни безпосередньо вплинуть на припинення повномасштабної війни проти України.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що розпад Росії вже почався. За словами чиновника, потрібно не допустити, щоб пішло поширення ядерної зброї. Більш того, як вважає Данілов, в РФ є люди, які готові повалити Путіна.

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан прогнозує, що розвал Росії відбудеться приблизно в 2024 році.

Доки керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін не покине Кремль, жоден з російських регіонів не піде з-під контролю Москви. Однак щойно Путіна не буде при владі, з'являться кілька суб'єктів, які заявлять про готовність до своєї самостійності, вважає журналіст і письменник Олександр Сотник.

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