Ракети вдарили по Таганрогу: спалахнула пожежа, в небі - стовп чорного диму

Під удар у Таганрозі потрапив завод, що працює на Міноборони РФ.

Атака по Таганрогу



У Таганрозі після ракетної атаки спалахнула пожежа

Удар міг припасти по території колишнього Таганрозького автозаводу

Наразі завод спеціалізувався на виробництві безпілотників

У ніч проти 19 квітня російський Таганрог зазнав ракетної атаки. В районі одного з підприємств внаслідок виникла пожежа. Про це повідмили моніторингові Telegram-канали.

Перші повідомлення про ракетний удар з’явилися приблизно о 04:45 ранку за київським часом. Місцеві мешканці почали поширювати кадри, на яких видно заграву та густий чорний дим, що здіймався над містом.

За даними OSINT-аналітиків, основний удар припав на територію "Таганрозького автомобільного заводу" (ТагАЗ), який збирав легкові та вантажні авто різних марок. Проте через фінансові проблеми підприємство перепрофілювали під потреби міноборони РФ.

Атака по заводу в Таганрозі

На території заводу базується підприємство "Атлант Аеро". Саме там ворог налагодив виробництво ударно-розвідувальних дронів "Молния" та комплектуючі для безпілотників "Оріон".

Губернатор Ростовської області заявив, що від ракетного удару по Таганрогу постраждала комерційна інфраструктура. Він також підтвердв виникнення пожежі на об'єкті.



Нагадаємо, у ніч проти 30 березня Таганрог вже зазнавав масованої атаки. Тоді російська влада повідомляла про пошкодження промислових об’єктів, житлових будинків і транспорту, а також про обмеження руху поблизу місцевого авіаційного заводу.

Також у ніч на 13 січня в російському Таганрозі пролунала серія вибухів. Під удар потрапило підприємство "Атлант-Аеро" та авіаремонтний завод ТАНТК ім. Берієва.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України 29 листопада 2025 року завдали ракетного удару "Нептунами" по авіаремонтному заводу в Таганрозі, влучивши в ангари з літаками на ремонті. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що в ангарах перебувала авіація, яка була більш важливою ціллю, ніж техніка на відкритих майданчиках.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

