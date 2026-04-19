Ракети вдарили по Таганрогу: спалахнула пожежа, в небі - стовп чорного диму

Руслана Заклінська
19 квітня 2026, 07:56
Під удар у Таганрозі потрапив завод, що працює на Міноборони РФ.
Атака по Таганрогу / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

  • У Таганрозі після ракетної атаки спалахнула пожежа
  • Удар міг припасти по території колишнього Таганрозького автозаводу
  • Наразі завод спеціалізувався на виробництві безпілотників

У ніч проти 19 квітня російський Таганрог зазнав ракетної атаки. В районі одного з підприємств внаслідок виникла пожежа. Про це повідмили моніторингові Telegram-канали.

Перші повідомлення про ракетний удар з’явилися приблизно о 04:45 ранку за київським часом. Місцеві мешканці почали поширювати кадри, на яких видно заграву та густий чорний дим, що здіймався над містом.

За даними OSINT-аналітиків, основний удар припав на територію "Таганрозького автомобільного заводу" (ТагАЗ), який збирав легкові та вантажні авто різних марок. Проте через фінансові проблеми підприємство перепрофілювали під потреби міноборони РФ.

Атака по заводу в Таганрозі / Фото: t.me/exilenova_plus

На території заводу базується підприємство "Атлант Аеро". Саме там ворог налагодив виробництво ударно-розвідувальних дронів "Молния" та комплектуючі для безпілотників "Оріон".

Губернатор Ростовської області заявив, що від ракетного удару по Таганрогу постраждала комерційна інфраструктура. Він також підтвердв виникнення пожежі на об'єкті.

Атаки по російському Таганрозі - що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 30 березня Таганрог вже зазнавав масованої атаки. Тоді російська влада повідомляла про пошкодження промислових об’єктів, житлових будинків і транспорту, а також про обмеження руху поблизу місцевого авіаційного заводу.

Також у ніч на 13 січня в російському Таганрозі пролунала серія вибухів. Під удар потрапило підприємство "Атлант-Аеро" та авіаремонтний завод ТАНТК ім. Берієва.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України 29 листопада 2025 року завдали ракетного удару "Нептунами" по авіаремонтному заводу в Таганрозі, влучивши в ангари з літаками на ремонті. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що в ангарах перебувала авіація, яка була більш важливою ціллю, ніж техніка на відкритих майданчиках.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

