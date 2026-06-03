РФ опинилася перед вибором: підтримувати військові витрати чи рятувати економіку

Головне питання сьогодні полягає в тому, чи завершиться війна в найближчому майбутньому, чи світу доведеться зіткнутися з ще більш серйозними наслідками.

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Кремль опинився перед вибором / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Економіка Путіна втрачає темпи

Вибір між війною та розвитком

У середу, 3 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який називають "російським Давосом", очікується участь американського консервативного блогера, чинного чиновника зі США та німецького мільярдера зі сфери роздрібної торгівлі. На тлі триваючої війни проти України російська влада намагається знайти відповіді на зростаючі економічні проблеми та посилення тиску з боку Заходу, пише Reuters.

Найбільший інвестиційний форум країни проходить уже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Його відкриття збіглося в часі з черговою масштабною атакою на Київ. У Москві заявили, що удар став відповіддю на обстріл гуртожитку в окупованому Старобільську.

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Хоча тема України практично відсутня в офіційній програмі заходу, війна залишається ключовим фактором, що визначає порядок денний форуму. За словами одного з учасників, який побажав зберегти анонімність, головне питання сьогодні полягає в тому, чи завершиться війна в найближчому майбутньому, чи світу доведеться зіткнутися з ще більш серйозними наслідками.

Економіка Путіна втрачає темпи

За перші півтора десятиліття свого перебування при владі Володимир Путін забезпечив помітне зростання російської економіки. За даними Міжнародного валютного фонду, до 2013 року її обсяг збільшився майже вдесятеро і досяг близько 2,3 трлн доларів.

Однак після анексії Криму в 2014 році та подальшого погіршення відносин із Заходом економіка Росії зіткнулася з новими викликами. Незважаючи на вищі, ніж очікувалося, темпи зростання у 2023–2024 роках, нинішній обсяг російської економіки оцінюється приблизно в 2,9 трлн доларів — значно менше сукупного ВВП країн НАТО, який становить близько 45 трлн доларів.

В останні роки економічне зростання помітно сповільнилося. Якщо у 2024 році економіка зросла на 4,9%, то минулого року зростання знизилося приблизно до 1%. У першому кварталі 2026 року було зафіксовано спад на 0,2%. Російські чиновники пояснюють ситуацію високими процентними ставками, санкційним тиском і зміцненням рубля.

За поточними прогнозами, зростання економіки Росії цього року становитиме всього близько 0,4%.

Вибір між війною та розвитком

Колишній заступник голови Центрального банку Росії Олег Вьюгін вважає, що країна підійшла до критичного роздоріжжя. На його думку, подальше нарощування витрат на війну може посилити тиск на економіку та прискорити її рух до рецесії.

Експерт зазначає, що скорочення військових витрат дозволило б швидше знижувати ключову ставку, розширювати кредитування цивільних галузей, частково відновлювати логістичні ланцюжки та стимулювати економічну активність. Однак продовження нинішнього курсу вимагатиме подальшого збільшення бюджетних витрат і податкового навантаження.

За оцінкою Вьюгіна, Росія фактично стоїть перед вибором: або перерозподілити ресурси на користь економіки, або продовжувати фінансування військових дій, ризикуючи зіткнутися з подальшим падінням реальних доходів населення та посиленням рецесійних процесів.

Чи існує загроза наступу на Київ — думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що потенційний новий наступ російських військ на Київ з території Білорусі теоретично не виключається, однак його формат суттєво відрізнятиметься від подій 2022 року.

На його думку, швидкого просування до столиці, як це було на початку повномасштабного вторгнення, вже не буде через брак у РФ достатніх ресурсів. Він зазначає, що значна частина російських сил — понад 700 тисяч військових — зараз задіяна на інших ділянках фронту, і їх перекидання на північ послабило б інші напрямки.

Також експерт ставить під сумнів військові можливості Білорусі, зазначаючи, що частина її ресурсів вже використовувалася Росією раніше, а сама армія не має бойового досвіду. На його переконання, білоруські сили навряд чи можуть істотно вплинути на хід можливого наступу.

Війна в Україні — останні новини

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента Кирило Буданов висловив переконання, що Україна має всі необхідні ресурси та план для припинення війни до зими.

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що війна з Україною "наближається до завершення". Він упевнений, що мир уже близько, оскільки РФ нібито вже майже перемогла.

Водночас, за оцінкою Forbes, президент США Дональд Трамп має у своєму розпорядженні інструмент, який дозволив би різко підвищити ціну російської агресії та підштовхнути Кремль до переговорів.

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Про джерело: Reuters Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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