П’ять районів Дніпропетровщини зазнали ударів РФ: в ОВА розповіли про наслідки

Окупанти атиакували одразу кілька районів, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

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Медики надали допомогу десяткам постраждалих після атак / колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovska ODA

Коротко:

Дніпропетровщина зазнала масованих ударів РФ

Постраждали 5 районів області за добу

Є загиблі, поранені та руйнування інфраструктури

Протягом 2 червня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожими атаками опинилися п’ять районів регіону. Окупанти застосовували безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілів є загиблі, десятки поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Найбільше постраждав Дніпро. Від ночі у місті тривала ліквідація наслідків удару по житловому кварталу. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 42 отримали поранення.

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Увечері російські війська знову атакували місто. Було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Поранення дістали двоє дітей — 17-річний хлопець та 7-річна дівчинка. Обох госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Кам’янському під час вечірньої атаки було пошкоджено приватний житловий будинок. За повідомленням міського голови, загинув чоловік 1972 року народження.

У Нікополі поранення отримав 63-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Крім того, у лікарні померла 54-річна жінка, яка зазнала поранень під час обстрілу міста 31 травня. Про це повідомив очільник Нікополя.

Під ударами також перебували Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади Нікопольського району. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, об’єкти інфраструктури, адміністративну будівлю та автомобілі.

У Криворізькому районі російські війська атакували Апостолівську, Зеленодольську та Грушівську громади. Там зафіксовано пошкодження приватного будинку та об’єктів інфраструктури.

У Синельниківському районі під ворожим вогнем опинилася Маломихайлівська громада. Внаслідок удару пошкоджено магазин.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Атака на Дніпро 2 червня — новини за темою

Як писав Главред, У ніч на 2 червня російські війська завдали ударів по Дніпру, Кам’янському та Харкову. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі та постраждалих серед мирного населення.

В результаті атаки загинули вісім осіб, зокрема, й маленький хлопчик. Крім того, 36 осіб постраждали.

Крім того, під час масованої атаки на Дніпро в ніч на 2 червня 2026 року загинув рятувальник – це заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він якраз прямував на виклик, щоб рятувати людей.

Також глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт у житловому кварталі, який уночі зазнав ракетного удару з боку Росії. За його інформацією, внаслідок цієї атаки у Дніпрі загинули 16 людей, ще 42 особи отримали поранення.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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