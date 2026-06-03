"Пожертвувала заради Росії": Повалій висунула вимоги після вироку в Україні

Таїсію Повалій засудили до 12 років позбавлення волі.

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Таїсія Повалій — вирок в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій, скріншот із відео

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Таїсії Повалій винесли вирок в Україні

Як відреагувала зрадниця України

Колишня народна артистка України Таїсія Повалій, яка нещодавно отримала вирок за колабораціонізм та виправдання збройної агресії проти рідної країни, несподівано відреагувала на новини про своє заочне засудження. За словами представників команди артистки, які спілкувалися з російським Telegram-каналом, вона чекає винагороди за свою вірну службу Кремлю.

За словами людини з команди Повалій, її становище в РФ було незавидним, тоді як інші артисти отримали всі блага країни-агресора. Більше того, вона чекала окупації Києва, щоб повернути свою власність. Незважаючи на чітку провоєнну позицію, російська влада не особливо її шанувала.

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Путіністка Таїсія Повалій втратила будинок під Києвом / фото: Стархіт

"Розумієте, Таїсія Миколаївна багато чим пожертвувала заради Росії, вона виходила в ефіри, говорила про свою позицію, підтримувала СВО, сподіваючись, що її місто звільнять і все повернуть. А у нас не поспішали дякувати. Вона блукала по орендованих квартирах, виступала в регіонах, животіла. Чому іншим все, а їй нічого?" — обурився інсайдер.

Зрадниця України відверто заздрить своїм землякам, які пішли її слідами і переїхали до РФ. Після вироку вона сподівається, що за її віддану службу Кремлю їй хоча б відшкодують збитки.

Таїсія Повалій з паспортом РФ / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Миколаївна часто зітхає, коли бачить, як щедра влада до її земляків. Але каже, що не може бути такою хитрункою, як деякі, треба себе поважати. Кожному зернятку свій час. І тепер їй точно все відшкодують — і будинок, і нові пісні будуть, і гроші, і нагороди", — вважають її близькі.

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Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

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