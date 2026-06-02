Кремль поставив небезпечну ціль у війні - в чому складність для України

Військовий експерт пояснив, чому Росія продовжує витрачати ресурси на війну проти України, незважаючи на економічні проблеми та великі втрати.

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Яку небезпечну ціль поставив Кремль у війні проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Про що розповів Олег Жданов:

Для Кремля вартість озброєння не є стримувальним фактором

Росія запустить ракету по Україні, навіть якщо вона буде одна

Москва завжди обирає фінансування війни, а не потреби громадян

Для Кремля вартість озброєння не є стримувальним фактором — пріоритетом залишається саме досягнення поставлених військових цілей. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Важливо розуміти ментальність росіян: навіть якщо у них буде всього одна ракета, вони все одно її запустять", - вказав він.

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На думку Жданова, у разі вибору між забезпеченням населення базовими потребами та фінансуванням воєнних дій російське керівництво віддасть перевагу військовим витратам, зокрема забезпеченню авіації паливом для продовження ударів по Україні.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

"Складність війни з Росією полягає в тому, що вона не враховує ціну питання. Якщо вона поставила собі за мету нас перемогти, то питання про гроші взагалі недоречне: скільки треба, стільки й витратять на війну", - додав він.

Військовий експерт також зазначив, що, попри серйозні економічні труднощі, дефіцит коштів і значні витрати на зовнішніх партнерів та постачальників, Росія продовжує спрямовувати значні ресурси на ведення війни.

Жданов наголосив, що російська влада демонструє готовність витрачати на воєнні цілі як фінансові ресурси, так і людський потенціал, не зважаючи на масштаби втрат. Як історичний приклад він навів дії радянського командування під час Другої світової війни, коли для досягнення стратегічних цілей залучалися надзвичайно великі сили.

"Для Росії не важлива ціна ракети, ресурсу, людського життя, якщо треба виконати завдання", - підсумував він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна може завершитися "до кінця доби", якщо Зеленський наказує вивести війська з окупованих територій, при цьому Кремль готовий до переговорів, але погрожує продовженням війни у разі відмови Києва, що підкреслює ультиматум Кремля Зеленському. ультиматум Зеленському засвідчує прагнення Кремля до швидкого завершення конфлікту на своїх умовах.

За оцінками політолога Івана Преображенського, Росія готується вести війну в Україні ще 2–3 роки, адже саме з позиції Путіна варто очікувати часові рамки конфлікту, а заяви про можливий кінець війни до кінця року є маніпулятивними. Це підтверджує проект тривалої війни РФ і відсутність планів Кремля відмовлятися від агресії найближчим часом.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський попередив про загрозу нового масованого удару РФ найближчим часом і наголосив на важливості посилення системи протиракетної оборони, адже новий масований удар по Україні може відбутись уже найближчої ночі.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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