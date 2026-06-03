Бур'яни зникнуть без прополювання: дачникам порадили простий спосіб із картоном

Фахівці з садівництва рекомендують звернути увагу на простіший і довговічніший спосіб — мульчування картоном.

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Бур'яни зникнуть без прополювання та хімії / колаж: Главред, фото: agro-market.net

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Багато дачників використовують для боротьби з бур'янами оцет, сіль і соду

Картон перекриває доступ світла, через що бур'яни поступово гинуть

Влітку бур'яни здатні буквально захопити садову ділянку. Тепла погода і регулярні опади створюють ідеальні умови для їх росту, тому кульбаби, в'юнок, ромашка та інші небажані рослини з'являються знову і знову навіть після прополювання. Про це пише Еxpress.co.uk.

Багато дачників використовують для боротьби з бур'янами оцет, сіль, соду або окріп, однак такі методи не завжди виявляються ефективними, особливо якщо мова йде про великі площі.

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Фахівці з садівництва рекомендують звернути увагу на простіший і довговічніший спосіб — мульчування картоном. Цей метод давно застосовується професійними ландшафтними дизайнерами і дозволяє позбутися бур'янів без перекопування та обробки хімічними засобами.

За словами експерта журналу Garden&Gun Елізабет Флоріо, звичайний картон може стати надійним бар'єром для бур'янів. Крім того, він поступово розкладається і покращує структуру ґрунту, збагачуючи його органічними речовинами.

Як працює метод

Принцип дії гранично простий. Листи картону укладають прямо поверх бур'янів, після чого накривають шаром мульчі — деревною тріскою, сосновою хвоєю, компостом або іншим органічним матеріалом.

Картон перекриває доступ світла, через що бур'яни поступово гинуть. Одночасно створюються сприятливі умови для збереження вологи та поліпшення якості ґрунту.

Садівники, які випробували цей спосіб на практиці, відзначають його високу ефективність. Один з учасників форуму відомого британського городника Чарльза Даудінга розповів, що після укладання картону та деревної тріски під живоплотом бур'яни практично перестали з'являтися.

Інший дачник застосував картон на сильно зарослому клумбі, висадив рослини через спеціально зроблені отвори і замульчував поверхню. За його словами, за два місяці довелося видалити лише кілька бур'янів.

Як правильно використовувати картон

Перед укладанням картону необов'язково повністю видаляти бур'яни. Достатньо скосити або зрізати їх надземну частину. Потім поверхню накривають декількома шарами картону і добре зволожують водою, щоб матеріал щільніше прилягав до землі.

Для цих цілей найкраще підходить звичайний коричневий картон без ламінованого покриття. Бажано вибирати листи з мінімальною кількістю фарби та написів, а також видаляти клейку стрічку та інші штучні елементи.

Щоб підвищити ефективність методу, поверх картону рекомендується насипати шар мульчі товщиною кілька сантиметрів. Якщо планується посадка рослин, зверху додатково укладають компост або родючий ґрунт.

Для чого потрібно мульчування / Інфографіка - Главред

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