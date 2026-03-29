Росія здригається від вибухів: там заявляють про наймасованішу атаку на Таганрог

Регіон опинився під масованою атакою дронів, також оголошувалась ракетна небезпека.

https://glavred.net/world/rossiya-sodrogaetsya-ot-vzryvov-tam-zayavlyayut-o-samoy-massirovannoy-atake-na-taganrog-10752818.html Посилання скопійоване

У Таганрозі лунають потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

У Ростовській області РФ лунають потужні вибухи

Під масованою атакою опинилося місто Таганрог

На місто летять як дрони, так і ракети

Увечері 29 березня Таганрог опинився під масованою українською атакою. Місцеві жителі скаржаться на ракетно-дроновий обстріл.

У місті було оголошено загрозу ударів БпЛА та ракетну небезпеку, повідомляють пропагандистські росЗМІ.

відео дня

Що відомо про атаку на Таганрог

Після 8 години вечора в Ростовській області оголосили повітряну тривогу, а вже близько 21 години мешканці міста почали повідомляти про серію вибухів у різних частинах міста. За словами місцевих мешканців, у небі було видно спалахи, лунали черги зі стрілецької зброї та звуки двигунів. Також росіяни зазначали, що під час атаки кілька разів зникало світло.

Водночас мер Таганрога Світлана Камбулова заявила, що у місті нібито працює ППО. Однак жодних деталей посадовиця не розкрила.

Проте, за даними пабліків, після вибухів зафіксовано влучання та пожежу в районі Паркового провулка.

У мережі припускають, що це може бути наймасованіший удар по Таганрогу від початку повномасштабного вторгнення. Зазначається, що на місто летять як дрони, так і ракети. За повідомленнями очевидців, вибухів було щонайменше десять, і вони охопили різні частини міста.

Як писав Главред, раніше безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

Нагадаємо, що раніше Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися відразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовської області та підступи до Москви.

Раніше в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред