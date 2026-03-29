Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росія здригається від вибухів: там заявляють про наймасованішу атаку на Таганрог

Інна Ковенько
29 березня 2026, 23:31
Регіон опинився під масованою атакою дронів, також оголошувалась ракетна небезпека.
У Таганрозі лунають потужні вибухи
У Таганрозі лунають потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • У Ростовській області РФ лунають потужні вибухи
  • Під масованою атакою опинилося місто Таганрог
  • На місто летять як дрони, так і ракети

Увечері 29 березня Таганрог опинився під масованою українською атакою. Місцеві жителі скаржаться на ракетно-дроновий обстріл.

У місті було оголошено загрозу ударів БпЛА та ракетну небезпеку, повідомляють пропагандистські росЗМІ.

відео дня

Що відомо про атаку на Таганрог

Після 8 години вечора в Ростовській області оголосили повітряну тривогу, а вже близько 21 години мешканці міста почали повідомляти про серію вибухів у різних частинах міста. За словами місцевих мешканців, у небі було видно спалахи, лунали черги зі стрілецької зброї та звуки двигунів. Також росіяни зазначали, що під час атаки кілька разів зникало світло.

Водночас мер Таганрога Світлана Камбулова заявила, що у місті нібито працює ППО. Однак жодних деталей посадовиця не розкрила.

Проте, за даними пабліків, після вибухів зафіксовано влучання та пожежу в районі Паркового провулка.

У мережі припускають, що це може бути наймасованіший удар по Таганрогу від початку повномасштабного вторгнення. Зазначається, що на місто летять як дрони, так і ракети. За повідомленнями очевидців, вибухів було щонайменше десять, і вони охопили різні частини міста.

Атаки на РФ - новини за темою

Як писав Главред, раніше безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

Нагадаємо, що раніше Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися відразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовської області та підступи до Москви.

Раніше в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Таганрог вибух у Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія здригається від вибухів: там заявляють про наймасованішу атаку на Таганрог

Росія здригається від вибухів: там заявляють про наймасованішу атаку на Таганрог

23:31Світ
Нова загроза: РФ масово скидає міни з Шахедів

Нова загроза: РФ масово скидає міни з Шахедів

21:00Війна
Помічник Путіна заявив, що США зробили Росії "цікаву пропозицію" щодо України

Помічник Путіна заявив, що США зробили Росії "цікаву пропозицію" щодо України

19:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти