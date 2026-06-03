"Довелося йти на крайні заходи": Потап та Настя взялися за старе

Ви дізнаєтеся:
- Потап і Настя Каменських згадали старі хіти
- Яку відповідь вони отримали
Популярні виконавці Потап і Настя, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали за кордон, вирішили відродити свій дует і згадати старі хіти. Однак відгук коментаторів на сторінці в Instagram не втішив артистів.
У соцмережах дует Потап і Настя опублікував кілька відео під пісні, які були знаковими для їхнього творчого шляху — "Прилетело" і "Не пара". Таким чином артисти нагадали про хіти, які збираються виконати на концертах у США.
"Нарешті воно прилеТІЛО! Хто додивився до кінця — скільки вам було тоді років? Трава була зеленішою, морозиво тануло повільніше, а музика... тоді ще не була просто фоном для скролінгу стрічки. Було якось щиріше, чи що. І ми повернулися, щоб це повернути", — заявили артисти.
Однак аудиторії не сподобалося те, що Потап і Настя Каменських відпилили від пилу свою стару творчість. У коментарях посипалися претензії щодо того, що вони ніяк не оновили свій репертуар і навіть не намагалися його українізувати. Крім того, коментатори нагадали, що кар'єра артистів на західному ринку не приносить бажаних результатів, тому їм доводиться повертатися до перевіреного варіанту.
"Це ті, хто зовсім недавно заявляли, що ніколи більше не співатимуть російською"
"Як би не намагалися оживити мертвого коня, а він не встає. Ваша творчість давно в минулому"
"Це ж творча криза, кому це може бути цікаво? Часи змінилися, ваша творчість у минулому"
"Які фальшиві гримаси. Роблять вигляд, що їм весело, а їм зовсім не весело — сольні кар'єри не вдалися, гроші закінчуються, довелося йти на крайні заходи"
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Про особу: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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