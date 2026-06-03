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"Довелося йти на крайні заходи": Потап та Настя взялися за старе

Христина Трохимчук
3 червня 2026, 10:14
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Пісні Потапа та Насті не мали очікуваного ефекту.
Потап і Настя Каменських повернулися
Потап і Настя Каменських повернулися / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Потап і Настя Каменських згадали старі хіти
  • Яку відповідь вони отримали

Популярні виконавці Потап і Настя, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали за кордон, вирішили відродити свій дует і згадати старі хіти. Однак відгук коментаторів на сторінці в Instagram не втішив артистів.

відео дня

У соцмережах дует Потап і Настя опублікував кілька відео під пісні, які були знаковими для їхнього творчого шляху — "Прилетело" і "Не пара". Таким чином артисти нагадали про хіти, які збираються виконати на концертах у США.

Потап і Настя Каменських рідко бачаться
Потап і Настя Каменських — де зараз / фото: instagram.com, Потап

"Нарешті воно прилеТІЛО! Хто додивився до кінця — скільки вам було тоді років? Трава була зеленішою, морозиво тануло повільніше, а музика... тоді ще не була просто фоном для скролінгу стрічки. Було якось щиріше, чи що. І ми повернулися, щоб це повернути", — заявили артисти.

Однак аудиторії не сподобалося те, що Потап і Настя Каменських відпилили від пилу свою стару творчість. У коментарях посипалися претензії щодо того, що вони ніяк не оновили свій репертуар і навіть не намагалися його українізувати. Крім того, коментатори нагадали, що кар'єра артистів на західному ринку не приносить бажаних результатів, тому їм доводиться повертатися до перевіреного варіанту.

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських — пісні / фото: instagram.com, Потап

"Це ті, хто зовсім недавно заявляли, що ніколи більше не співатимуть російською"

"Як би не намагалися оживити мертвого коня, а він не встає. Ваша творчість давно в минулому"

"Це ж творча криза, кому це може бути цікаво? Часи змінилися, ваша творчість у минулому"

"Які фальшиві гримаси. Роблять вигляд, що їм весело, а їм зовсім не весело — сольні кар'єри не вдалися, гроші закінчуються, довелося йти на крайні заходи"

Настя Каменських
Настя Каменських / інфографіка: Главред
Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Таїсія Повалій відреагувала на свій заочний судовий вирок за колабораціонізм і підтримку агресії РФ. В оточенні виконавиці заявляють, що замість каяття вона розраховує отримати від Кремля нагороду за лояльність.

Також Юрій Савранський раптово відверто зізнався і зробив дуже несподіване зізнання про свій роман з Наталкою Денисенко. У своїй заяві він детально описав переломний момент, коли вперше усвідомив почуття, що виникли до української знаменитості.

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Про особу: Потап

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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