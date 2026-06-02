Це бачив лише перукар: що робила принцеса Діана під час догляду за волоссям

Діана дотримувалася певної процедури догляду за собою.

https://glavred.net/fashion/videl-tolko-parikhmaher-chto-delala-princessa-diana-vo-vremya-uhoda-za-volosami-10769882.html Посилання скопійоване

Принцеса Діана мала одну звичку / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Якою була Діана, коли її ніхто не бачив

Що бачив лише її перукар

Колишній дворецький загиблої принцеси Діани розповів про щоденну б'юті-рутину знаменитості, яка включала в себе "одну справжню розкіш".

Колишній дворецький продовжив: "Усі жінки пліткують зі своїм перукарем, і принцеса не була винятком. Між принцесою, перукарем і дворецьким було багато безтурботних моментів, і вона завжди говорила голосніше, щоб її голос було чутно через шум фена".

відео дня

Про це пише Marie Claire.

Принцеса Діана славилася зачісками / Фото Вікіпедія

Оскільки принцеса Діана прославилася своїми культовими зачісками, серед іншого, зовсім не дивно, що вона дотримувалася певної процедури догляду за собою.

Згадуючи візити принцеси Діани до перукаря, Беррелл писав: "Коли вона бачила моє відображення за собою в овальному дзеркалі на туалетному столику, вона кричала: „Подивіться на це!"

Це могло бути добрий лист — або щось інше — фотографія з журналу чи коментар газетного оглядача".

Принцеса Діана / ua.depositphotos.com

Щодо того, кому дозволялося бачити принцесу в ці особливі моменти, Беррелл пояснив: "У це святилище ніколи не запрошували нікого, крім кравця, дворецького, перукаря та покоївки. У цей час вона була найбільш природною, найбільш розслабленою, найбільш невимушеною: принцеса, яку світ так і не побачив".

Віддаючи данину поваги покійній принцесі, Беррелл сказав: "Для мене вдома вона була дівчиною з чистим обличчям, позбавленою маски королівської особи, такою ж вразливою, як і будь-яка інша людина. Як тільки вона виходила за поріг, бездоганна в одному зі своїх численних приголомшливих вбрань, вона черпала сили зі свого внутрішнього запасу і виходила з величною впевненістю".

Через десятиліття принцесу Діану пам'ятають за безліч речей, включаючи її незабутні зачіски та неминущий стиль.

Вас також може зацікавити:

Про особу: принцеса Діана Діана Френсіс Спенсер, у шлюбі принцеса Уельська, широко відома як принцеса Діана, леді Діана та леді Ді — британська аристократка, благодійниця, активістка руху проти виробництва протипіхотних мін, активістка у боротьбі з ВІЛ/СНІД, захисниця навколишнього середовища, філантроп у сфері онкологічних захворювань та психічних розладів, світська левиця, культурна ікона, гуманістка. Дочка графа Джона Спенсера, віконта Елторпа, та Френсіс Рут Рош. Перша дружина Чарльза III, мати Вільяма, принца Уельського, та принца Гаррі, герцога Сассекського, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред