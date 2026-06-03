У блогерки постраждав будинок через обстріл з боку росіян: вона була вдома

Після атаки на столицю постраждала квартира української блогерки.

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Блогерка показала наслідки нападу / Колаж Главред, фото Instagram/yu.gnatyshyn

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Як виглядає квартира блогерки

Що вона написала

Українська блогерка Юліана Гнатишин розповіла про наслідки влучання в її київську квартиру після обстрілу терористичною Росією в ніч на 2 червня.

Про це вона написала на своїй сторінці вInstagram.

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У квартиру блогерки потрапили осколки / Фото Instagram/yu.gnatyshyn

За словами блогерки, у квартирі вибило вікна, пошкоджено рами, обсипалася штукатурка, розбилося скло. Сама Юліана не може оговтатися після пережитого, оскільки на момент обстрілу вона перебувала в будинку.

У квартиру блогерки потрапили осколки / Фото Instagram/yu.gnatyshyn

"Боже, як же боляче. Я взагалі не можу оговтатися і зрозуміти, що сталося, і наскільки це було близько", — написала вона.

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