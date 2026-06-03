У блогерки постраждав будинок через обстріл з боку росіян: вона була вдома

Коротко:
- Як виглядає квартира блогерки
- Що вона написала
Українська блогерка Юліана Гнатишин розповіла про наслідки влучання в її київську квартиру після обстрілу терористичною Росією в ніч на 2 червня.
Про це вона написала на своїй сторінці вInstagram.
За словами блогерки, у квартирі вибило вікна, пошкоджено рами, обсипалася штукатурка, розбилося скло. Сама Юліана не може оговтатися після пережитого, оскільки на момент обстрілу вона перебувала в будинку.
"Боже, як же боляче. Я взагалі не можу оговтатися і зрозуміти, що сталося, і наскільки це було близько", — написала вона.
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