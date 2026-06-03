Лукашенку вигідно не починати війну проти України: експерт пояснив чому

Самопроголошений лідер Білорусі розуміє, що може отримати, якщо не вступить у війну на боці РФ.

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Лукашенко може не піддаватися тиску Путіна, але є нюанс / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Що сказав Преображенський:

Лукашенко не вступить у війну, якщо для нього не буде загрози

Білорусі вигідно не воювати, щоб отримувати "бонуси" від Європи і США

Україна намагається не допустити послаблення санкцій проти Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не погодиться вступити у війну проти України на боці країни-агресорки Росії, поки для нього самого не настане критичний момент.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, кремлівський диктатор Володимир Путін не може змусити Лукашенка, поки проблеми самопроголошеного лідера на території Білорусі не стануть настільки серйозними, що він де-факто опиниться без влади або не зможе її утримувати без російської підтримки.

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Також не варто виключати сценарію введення російського війська на територію Білорусі для усунення Лукашенка та взяття його під контроль. Однак, станом на зараз, білоруський диктатор не має жодних резонів безпосередньо брати участь у російській агресії.

"Йому набагато вигідніше отримувати бонуси, які він зараз успішно одержує. Сам Лукашенко колись казав: суверенітет це дуже рентабельно. Відповідно, я думаю, що заяви навколо Лукашенка, гра з боку Макрона, переговори з країнами Балтії про те, щоб вони були готові пропустити виведені з-під санкцій білоруські товари, — і паралельно з цим заяви з української сторони — пов'язані з тим, що Європа як мінімум, а можливо, і США, готові підтримати Лукашенка, щоб він не вступав у війну", - зауважив експерт.

Стримування Лукашенка "бонусами" не влаштовує Україну

Зараз Україна опинилася в ситуації, коли виступає проти того, щоб Лукашенка купували. Саме тому в Києві попереджають про можливий вступ Білорусі у війну на боці РФ.

З цієї ж причини, на думку Преображенського, нещодавно відвідала Київ представниця білоруської опозиції Світлана Тихановська.

"Все це — для того, щоб завадити можливим домовленостям між Заходом та лукашенківською Білоруссю та запобігти можливому частковому скасування санкцій проти Білорусі. Тому що очевидно: це саме те, що хотів би отримати Лукашенко як бонус за те, що він не втручається у війну", - наголосив він.

Допустити послаблення санкційного тиску Україна не може, бо тоді, наприклад, калійні добрива підуть на американські ринки під виглядом білоруських, і це серйозно підтримає економіку країни-агресора.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Наскільки серйозна зараз загроза з боку Білорусі - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, загроза відкриття нового фронту з боку Білорусі завжди була і залишатиметься доти, доки не закінчиться війна, а також доки президентом Білорусі є Олександр Лукашенко.

Він зауважив, що загроза з боку Білорусі може мати різні рівні. Зараз – код жовтий. Тобто загроза є, і ми маємо бути максимально уважними. Як тільки на території Білорусі ми побачимо концентрацію російських військ або формування ударного угруповання, можна буде говорити про наближення коду червоного.

Загроза наступу з Білорусі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на даний момент ознак масштабного нарощування білоруських військ біля кордону з Україною не фіксується, проте ризик провокацій і можливого вторгнення зберігається.

Раніше повідомлялося, що Мінськ і Москва синхронно формують інформаційний фон, який може стати виправданням для запуску російських ударних безпілотників по Україні з білоруської території.

Напередодні командувач Сил безпілотних Роберт Бровді попередив Олександра Лукашенка, що Україна країна вже визначила 500 цілей на випадок наступу з боку Білорусі.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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