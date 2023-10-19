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Ракети Taurus на 500 км для України: у Бундестазі "викликали на килим" Шольца

Андрій Ганчук
19 жовтня 2023, 16:30 оновлено 19 жовтня, 16:57
Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus всупереч волі фракцій Бундестагу, сказав Фрідріх Мерц.
Олаф Шольц, ракети Taurus
У Бундестазі різко розкритикували Шольца через позицію щодо Taurus для України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, з відкритих джерел

Главі уряду Бундестагу Олафу Шольцу варто було б прийти до парламенту і пояснити, чому він блокує постачання Україні ракет Taurus із дальністю пуску 500 кілометрів. Рішення відправити Києву ракети ATACMS від США вже є. Про це заявив глава партії Християнсько-Демократичний союз Фрідріх Мерц.

Під час свого виступу в Бундестазі Мерц вимагав від Шольца пояснити в залі Бундестагу, чому він, "явно всупереч рішенню фракцій" парламентської коаліції, блокує рішення про постачання Україні Taurus.

"Ви могли б пояснити це тут сьогодні вранці", - зазначив політик.

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Також він додав, що в США вже показали приклад і ухвалили рішення поставити Україні ракети ATACMS.

Крім того, Фрідріх Мерц підкреслив, що на наступному саміті ЄС потрібно послати Путіну "дуже чіткий сигнал": глава Кремля не дочекається втоми Заходу від підтримки України.

Далекобійні ракети Taurus для України

Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ, писало видання The Wall Street Journal. За даними журналістів, Шольц побоюється ескалації конфлікту з Москвою. У Німеччині також припускають, що Києву могли б надати ракети Taurus зі скороченою дальністю.

Ракети Taurus здатні зруйнувати Кримський міст, саме тому Шольц, який побоюється ескалації конфронтації з Росією, блокує їх постачання Україні, вважають журналісти Politico. На думку експерта з ракет із Університету Осло Фабіана Хоффмана, Taurus значно сильніше тих самих Storm Shadow, які раніше передали Києву Британія і Франція.

55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus, показало опитування Інституту YouGov на замовлення німецького агентства DPA. Прихильників передачі Києву ракет - 26% респондентів.

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Бундестаг військова допомога Олаф Шольц війна Росії та України Ракети Taurus
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