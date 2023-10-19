Ракети Taurus на 500 км для України: у Бундестазі "викликали на килим" Шольца

Главі уряду Бундестагу Олафу Шольцу варто було б прийти до парламенту і пояснити, чому він блокує постачання Україні ракет Taurus із дальністю пуску 500 кілометрів. Рішення відправити Києву ракети ATACMS від США вже є. Про це заявив глава партії Християнсько-Демократичний союз Фрідріх Мерц.
Під час свого виступу в Бундестазі Мерц вимагав від Шольца пояснити в залі Бундестагу, чому він, "явно всупереч рішенню фракцій" парламентської коаліції, блокує рішення про постачання Україні Taurus.
"Ви могли б пояснити це тут сьогодні вранці", - зазначив політик.відео дня
Також він додав, що в США вже показали приклад і ухвалили рішення поставити Україні ракети ATACMS.
Крім того, Фрідріх Мерц підкреслив, що на наступному саміті ЄС потрібно послати Путіну "дуже чіткий сигнал": глава Кремля не дочекається втоми Заходу від підтримки України.
Далекобійні ракети Taurus для України
Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ, писало видання The Wall Street Journal. За даними журналістів, Шольц побоюється ескалації конфлікту з Москвою. У Німеччині також припускають, що Києву могли б надати ракети Taurus зі скороченою дальністю.
Ракети Taurus здатні зруйнувати Кримський міст, саме тому Шольц, який побоюється ескалації конфронтації з Росією, блокує їх постачання Україні, вважають журналісти Politico. На думку експерта з ракет із Університету Осло Фабіана Хоффмана, Taurus значно сильніше тих самих Storm Shadow, які раніше передали Києву Британія і Франція.
55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus, показало опитування Інституту YouGov на замовлення німецького агентства DPA. Прихильників передачі Києву ракет - 26% респондентів.
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