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У Росії вибухнули різким ультиматумом до НАТО та назвали план на перемовини

28 грудня 2021, 21:50

Москва має намір отримати "серйозні гарантії" від США та Північноатлантичного альянсу на перемовинах щодо безпеки.

США Росія
Росія вимагає присутності військових на перемовинах з США та НАТО / Reuters

Заступник постійного предстаника Росії при Організації об'єднаних націй Дмитро Полянський різко заявив, що Заходу, мовляв, не вдасться притримуватися неконструктивної риторики на перемовинах з Москвою про безпеку. Він звинуватив Альянс у присутності військ біля російських кордонів і сказав, що росіяни мають намір вимагати гарантій від США і НАТО. При цьому Москва також наполягатиме на підключенні до перемовин військових.

Як повідомляє РИА Новости, він розповів про те, що занепокоєння Москви, мовляв, продиктоване присутністю НАТО біля російських кордонів. За його словами, Росія на перемовинах вимагатиме гарантій безпеки.

читайте такожВимоги РФ - історичне приниження США та НАТО: Україна очікує на провал угоди Вашингтона і Москви"Ми просуваємо принцип неподільної безпеки - про те, що безпека однієї держави не може бути забезпечена за рахунок безпеки інших. Це ключова ідея безлічі документів, які були підписані спочатку і середині 90-х. Тому ми хочемо повернутися до цього духу. Ми дуже конструктивні. Але не думаю, що нашим колегам вдастся ухилитися таким собі "бла-бла", як виражається Грета Тунберг. Це не ультиматум", - сказав Полянський.

Також він додав, що Москва збирається вивчити пропозиції НАТО, підготовка перемовин опрацьовується. Росіяни планують наполягати на тому, щоб у діалозі взяли участь військові.

"З НАТО нам все ще належить прояснити деталі їхньої пропозиції. Проблема у тому, що ми хочемо участі військових - і наші військові готові. Але в НАТО не хотіли вести професійний діалог з орієнтиром на результат. Вони прагнули вказати нам на якісь політичні проблеми. Тому нам треба прояснити, що на думці у наших колег в НАТО", - підкреслив Дмитро Полянський.

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Перемовини США та Росії щодо безпеки у Європі

У російському МЗС 17 грудня оприлюднили два документи – проекти угоди США та Росії щодо гарантій безпеки та договору про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та НАТО.

Росія в рамках цих ініціатив вимагає гарантій щодо низки пунктів, серед яких нерозширення НАТО на схід і невступ України до Північноатлантичного альянсу.

Спікерка Білого дому Джен Псакі заявляла, що Штати не вестимуть перемовини з Росією щодо безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Вашингтон не готовий до компромісу щодо питань, пов'язаних з обмеженням прав держав вести суверенну політику.

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