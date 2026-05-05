Рекордний удар 'Фламінго' по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

Стали відомі нові деталі удару по російському оборонному заводу "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах із застосуванням ракет "Фламінго" та безпілотників.

https://glavred.net/analytics/rekordnyy-udar-flamingo-po-rf-kuda-popali-i-pochemu-mestnye-podnyali-bunt-protiv-kremlya-10762196.html Посилання скопійоване

З'явились нові деталі удару ракетами Фламінго - куди влучили та що відомо про наслідки / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Куди саме влучили ракети "Фламінго"

Які наслідки удару по Чебоксарах - що відомо про "ВНІІР-Прогрес"

Чому захист не врятував завод у Чебоксарах

У ніч на 5 травня 2026 року Сили оборони України завдали комбінованого удару крилатими ракетами типу "Фламінго" та далекобійними дронами по підприємству військово-промислового комплексу РФ — "ВНІІР-Прогрес". Атака тривала кілька годин і стала однією з найглибших за дальністю — цілі у Чебоксарах розташовані більш ніж за тисячу кілометрів від кордону України.

Главред зібрав головне, що варто знати про масований удар ракет і дронів по Чебоксарах (РФ).

відео дня

Вперше за час війни оголошено ракетну небезпеку за 2 тисячі кілометрів від України

Як повідомляють російські ЗМІ, у ніч на 5 травня в Росії вперше оголосили ракетну небезпеку на відстані близько 2 тисяч кілометрів від українського кордону — у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Також З вечора 4 травня та в ніч на 5 травня обмеження на роботу аеропортів вводилися у Волгограді, Іжевську, Казані, Нижньокамську, Нижньому Новгороді, Оренбурзі, Орську, Пензі, Пермі, Пскові, Самарі, Саратові, Тамбові, Ульяновську, Уфі, Чебоксарах, Череповці та Ярославлі.

Окрім цього, сигнали ракетної небезпеки також стосувалися ще 16 регіонів, серед яких Астраханська, Брянська, Калузька, Курганська, Нижньогородська, Оренбурзька, Орловська, Пензенська, Свердловська, Тульська та Челябінська області, а також Пермський край, Башкортостан, Мордовія, Татарстан і Удмуртія.

В російському Міноборони визнали, що за добу підрозділами ППО нібито було збито 601 безпілотник ЗСУ літакового типу та 6 ракет "Фламінго". Про те, скільки ракет і дронів російське ППО не змогло збити, як завжди, не уточнюється.

"Фламінго" / Інфографіка: Главред

Зеленський показав відео пусків Фламінго

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив нічний удар крилатими ракетами "Фламінго" по російському місту Чебоксари, яке є столицею Чувашії.

"Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари", - наголосив він.

Він повідомив, що в межах операції Збройних сил під назвою Deep Strike було здійснено бойові пуски ракет F-5 Flamingo по кількох цілях противника, зокрема по об’єктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах.

"Українські "Фламінго" подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів. На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили. Слава Україні!", - підсумував він.

Дивіться відео пуску ракет "Фламінго" по Росії за посиланням в Telegram.

/ Скріншот

Куди саме влучили ракети Фламінго

За даними аналітиків OSINT-групи Dnipro Osint, зафіксовано влучання ракети FP-5 "Фламінго" по заводу "ВНІІР-Прогрес" у цьому місті.

Пізніше з’явилися візуальні матеріали, які демонструють удар крилатою ракетою "Фламінго" та безпілотником "Лютий" по підприємству.

Повідомляється, що ураження сталося близько другої години ночі, і одна з п’яти випущених ракет досягла цілі, пошкодивши головний корпус заводу.

"Підтверджено влучання по цеху/адмін. будівлі "ВНІІР-ПРОГРЕС". Раніше саме цю частину заводу вже атакували дрони. Близько сьомої ранку завод почали атакувати лонгстрайк-БпЛА типу "Лютий", - йдеться у повідомленні.

Дрон "Лютий" / Інфографіка Главред

Щонайменше один БпЛА влучив у східний цех заводу. Щонайменше три безпілотника впали через роботу РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Візуалізація удару крилатою ракетою "Фламінго" та БпЛА "Лютий" по заводу "ВНІІР-Прогрес" / Скріншот

OSINT-аналітик під псевдонімом OSINTtechnical у соцмережі X також оприлюднив відео, на якому, за його словами, зафіксовано момент влучання української крилатої ракети в завод в Чебоксарах.

Дивіться відео удару ракети "Фламінго" в завод в Чебоксарах:

Увага! На відео - ненормативна лексика:

Footage of a Ukrainian Flamingo heavy cruise missile slamming into Russia’s VNIIR-Progress military electronics plant last night. pic.twitter.com/B1jYl5yBjA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 5, 2026

Він також звернув увагу на публікацію співзасновника оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана, яка відбулась перед ударом.

/ Скріншот

Деталі удару по Чебоксарах - що відомо про ВНІІР-Прогрес

Як йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ, у ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії завдали удару по заводу "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах, столиці Чувашії.

"Завод "ВНІІР-Прогрес" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює удари по Україні, зокрема її цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідоменні.

За інформацією ГУР Міноборони, "ВНІІР-Прогрес" є одним із ключових російських підприємств, що займається розробкою, виробництвом і постачанням програмно-апаратних систем, зокрема релейного захисту, автоматизації технологічних процесів, електронних компонентів, електротехнічної та радіоелектронної продукції. Підприємство входить до структури об’єднання "АБС Електро".

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Компанія виготовляє навігаційні модулі "Комета", стійкі до перешкод, які використовуються в російських безпілотниках, а також у крилатих і балістичних ракетах.

У межах виробничої кооперації вона постачає малогабаритні адаптивні антенні решітки типів "Комета-М8", "Комета-М12" і "Комета-М16" для авіабомб, співпрацює у створенні безпілотних комплексів "Оріон", забезпечуючи їх навігаційним обладнанням, а також бере участь у виробництві ракет "Іскандер-М", постачаючи відповідні обчислювальні та приймальні блоки.

"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Крім того, підприємство виготовляє різні типи адаптивних антенних решіток для модулів корекції авіабомб і елементів навігаційних систем крилатих ракет, зокрема в межах розробки виробу "Изделие-30".

Ракета "Изделие 30" / Інфографіка: Главред

Заява місцевої влади

Очільник Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив повторні удари по Чебоксарах, однак не уточнив конкретні місця влучань. За даними регіонального МОЗ, унаслідок нічної атаки постраждали троє людей, одного з них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У місті частково обмежили рух транспорту, а школи й технікуми перевели на дистанційний формат навчання.

Через атаки безпілотників і загрозу ракетних ударів оперативний штаб Чувашії ухвалив низку рішень, зокрема розглядається можливість запровадження надзвичайного стану на рівні республіки. Про це повідомив прем’єр-міністр регіону Сергій Артамонов, додавши, що режим підвищеної небезпеки зберігається.

"Ракетна небезпека, небезпека БПЛА – у Чувашії сьогодні звучать сирени. Вночі та вранці ЗСУ неодноразово атакували столицю нашого регіону. У Чебоксарах пошкоджено будівлю, медики стежать за станом кількох постраждалих. Школи переведені на дистанційне навчання, обмежено рух громадського транспорту, у деяких торгових центрах призупинено торгівлю", - повідомив він.

У школах №1 та №57 у Чебоксарах організовано пункти тимчасового розміщення, де працюють медики й психологи, а також надається харчування та перша допомога. Наразі експерти займаються оцінкою збитків, завданих унаслідок атак.

Після атаки місцеві депутати закликали до зміни влади в РФ

Депутат Держради Чувашії від КПРФ Олександр Андрєєв відреагував на українську атаку на Чебоксари, розкритикувавши тих, хто вважає себе поза політикою і називає її "брудною справою". Комуніст Олександр Андрєєв в Instagram закликав громадян "відкривати очі" на "бариг та олігархів", які знаходиться при владі в Росії

"Включайте мізки... Поки бариги й олігархи при владі, ми нічого з вами не змінимо. Сьогоднішні удари безпілотниками по столиці Чувашії, по Чебоксарам — це результат політики. "Спеціальна військова операція", загиблі наші земляки — це теж політика. Тарифи — це теж політика. Все, що нас стосується, — це політика, тому вмикайте мізки, замисліться над тим, що відбувається в країні", — заявив він.

Дивіться відео звернення місцевого депутата, який виступив проти політики Кремля:

Він наголосив, що позиція "я поза політикою" не працює, і нагадав, що за часів СРСР, коли радянські війська перебували у Східній Європі, подібні події які відбулись в Чувашії здавалися неможливими.

На його думку, громадянам республіки РФ варто активніше долучатися до політичного життя, щоб мати вплив на ситуацію в країні та власне майбутнє, замість пасивного спостереження і беззастережної довіри до нинішньої влади, яка, як він вважає, не справляється зі своїми завданнями.

"Задумайтеся про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей, своїх онуків. Тому що поки бариги й олігархи при владі, ми нічого з вами не змінимо", - зухвало заявив місцевий депутат.

Чому захист не врятував завод у Чебоксарах

У Чебоксарах російська сторона намагалася захистити будівлю військового заводу від українських далекобійних безпілотників, прикривши її "мангалами". Однак уночі по об’єкту було завдано удару крилатою ракетою "Фламінго". Про це повідомили аналітики спеціалізованого порталу Defense Express.

"З огляду на важливість цього заводу, росіяни вирішили на широку ногу "замангалити" одразу всю будівлю за допомогою металевих решіток. У розрахунку цей "мангал" мав би захистити будівлю від ударів українських далекобійних безпілотників, шляхом передчасної детонації бойової частини ще за кілька метрів від стіни. Наслідки все одно були б серйозними, оскільки сама будівля жодним іншим чином не захищена, але все ж таки меншими аніж без неї", - йдеться у матеріалі.

"ВНІІР-Прогрес" із "мангалом" / Фото: Defense Express

Цього разу, як зазначають аналітики, по об’єкту було застосовано не безпілотники, а саме крилату ракету FP-5 "Фламінго", ймовірно з проникаючою бойовою частиною масою близько 1150 кг.

"Такий "мангал" ніяк не захистить будівлю та обладнання в середині від ударів крилатих ракет, які ці решітки ймовірно навіть не "помітять". Ба більше, є сумніви щодо того, чи допоможе він від безпілотників із великою бойовою частиною, які теоретично також могли б пробити сітки й вибухнути вже за ними", - наголошують вони.

Аналітики вказують, що на момент публікації складно точно оцінити масштаби руйнувань, однак у разі прямого влучання в будівлю можна припустити, що відповідна частина заводу зазнала значних пошкоджень або була знищена.

Також вони нагадали, що це підприємство вже раніше зазнавало ударів, зокрема 5 липня 2025 року його уражали далекобійними безпілотниками. Однак тоді атака не призвела до зупинки виробництва, і завод продовжив постачання важливої електроніки для російського озброєння.

Чим важливий удар по Чебоксарах - думка експерта

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив значення удару по Чебоксарах, зазначивши, що йдеться про підприємство, яке відіграє важливу роль у виробництві електронної компонентної бази та систем навігації, що забезпечують точність російських ракет. Про це він заявив в ефірі Radio NV.

За його словами, російська сторона доклала значних зусиль, щоб убезпечити ключові об’єкти цього заводу від атак українських безпілотників. Однак цього разу по підприємству було завдано удару крилатою ракетою "Фламінго" від компанії Fire Point, яка здатна долати подібні захисні заходи завдяки потужній бойовій частині масою понад тонну вибухової речовини. Остаточні наслідки ураження, за його словами, стануть зрозумілими згодом.

"Але так, як на територію Чебоксар прилітає не так часто, минула доба засвідчила, що серед добровільних помічників українських розвідданих структур є чимало мешканців цього російського населеного пункту. Численна кількість фото- та відеопідтверджень, знятих з різних ракурсів, дозволяє нам оцінити влучність "Фламінго" і ефективність його застосування", - вказав він.

Селезньов також звернув увагу на те, що дії російської системи протиповітряної оборони іноді призводять до шкоди для цивільного населення, коли під час спроб перехоплення цілей уламки або відхилені об’єкти можуть влучати в житлові будівлі.

"Те, що сталося одного разу, воно буде знов повторюватись, бо далі тим більше українська армія отримує ресурсних можливостей для здійснення таких атак в рамках реалізації стратегії діпстрайків", - вказав експерт.

Підсумовуючи, він наголосив, що українські удари спрямовуються на стратегічні об’єкти — військову інфраструктуру, підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного секторів Росії, від яких залежить функціонування її економіки та забезпечення армії.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред