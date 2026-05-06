Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

Далекобійні удари України по містах глибоко в російському тилу демонструють нездатність Росії надійно захищати великі міста.

Погрози Києву видали неспроможність РФ захистити Москву

Коротко:

Погрози РФ вдарити по Києву свідчать про страх Кремля за безпеку Москви

Зеленський не погрожував атакою на парад 9 травня, його слова перекрутили

Путін не може надійно захистити тилові райони РФ

Погрози Росії завдати удару по Києву через нібито плани України атакувати Москву під час параду 9 травня є прямим визнанням вразливості російського тилу. Така риторика фактично є визнанням нездатності лідера РФ Володимира Путіна захистити столицю від українських ударів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони РФ 4 травня оголосило про "припинення вогню" на 8-9 травня за вказівкою Володимира Путіна. Згодом Зеленський запропонував Росії припинення вогню, яке починається в ніч з 5 на 6 травня, але Кремль не визнав заяву Зеленського.

Водночас у Москві звинуватили Україну у підготовці ударів по столиці під час святкових заходів та пригрозили "масованим ракетним ударом" по центру Києва. Підставою для таких звинувачень стали слова Зеленського на саміті Європейського політичного співтовариства, де він заявив, що Росія боїться можливого прольоту дронів над Червоною площею, яку російські пропагандисти перекрутили. Аналітики ISW наголосили, що прямих погроз удару по параду з боку України не було.

Путін не бажає визнавати реальність

В ISW зазначають, що наполягання Путіна на проведенні параду Перемоги попри ризики демонструє його небажання визнавати реальність. Як наголосили аналітики, війна, яку Кремль розв’язав проти України, дедалі активніше повертається на територію самої Росії.

5 травня Росавіація тимчасово закрила аеропорти у 15 містах РФ та ввела обмеження у всіх чотирьох московських аеропортах через загрозу атак. Окрім цього, вперше за майже чотири роки війни повітряну тривогу оголосили у Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований більш ніж за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

У Росії зростає невдоволення війною

Аналітики також звертають увагу на внутрішнє напруження в Росії. Після більш ніж чотирьох років війни втрати російської армії наближаються до одного відсотка населення країни, а фінансовий тиск на громадян посилюється.

Російські військові блогери дедалі частіше критикують Кремль та особисто Путіна за неспроможність забезпечити безпеку країни. Один із мілблогерів звинуватив Міноборони РФ у тому, що відомство більше переймається безпекою параду 9 травня, ніж захистом стратегічної інфраструктури країни.

Крім того, за даними російських джерел, Кремль вперше з 2007 року не демонструватиме військову техніку на параді через ризик українських ударів.

Посилення українських атак по Москві, Челябінську, Єкатеринбургу, Ленінградській області та Краснодарському краю змушує Кремль переглядати розподіл систем протиповітряної оборони. Втім, як наголошують аналітики ISW, наявних російських ресурсів уже недостатньо для повноцінного прикриття всієї критичної інфраструктури та великих міст.

Чому Росія оголосила про перемир'я на 9 травня - думка експерта

Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що ініціатива Путіна щодо "перемир’я" на 9 травня пов’язана не з прагненням до миру, а з бажанням безпечно провести пропагандистський парад у Москві.

За його словами, Кремль турбується про безпеку святкових заходів, оскільки не може повністю гарантувати захист навіть російської столиці. Коваленко наголосив, що така ініціатива не свідчить про реальне наближення завершення війни.

Перемир'я на 9 травня - останні новини

Нагадаємо, Росія 4 травня офіційно оголосила про дводенне "перемир’я" у війні проти України на 8-9 травня з нагоди святкування Дня перемоги. У російському Міноборони заявили, що очікують аналогічних кроків від України. Водночас у Москві пригрозили "масованим ракетним ударом" по центру Києва у разі, якщо, за версією РФ, українська сторона спробує зірвати святкові заходи 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський через годину оголосив про запровадження режиму тиші з боку України з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня у відповідь на односторонню заяву Росії про "перемир’я" на 8-9 травня. За словами Зеленського, Київ не отримував офіційних пропозицій щодо формату припинення вогню, а інформація про це поширюється переважно через російські соцмережі.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Київ не отримував жодних офіційних пропозицій від Москви. Сибіга назвав російські заяви інформаційним маневром, спрямованим насамперед на США, щоб продемонструвати "конструктивізм".

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

