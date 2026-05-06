Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

Руслана Заклінська
6 травня 2026, 08:41
Далекобійні удари України по містах глибоко в російському тилу демонструють нездатність Росії надійно захищати великі міста.
Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW
Погрози Києву видали неспроможність РФ захистити Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, Офіс президента України, скріншот з відео kremlin.ru

Коротко:

  • Погрози РФ вдарити по Києву свідчать про страх Кремля за безпеку Москви
  • Зеленський не погрожував атакою на парад 9 травня, його слова перекрутили
  • Путін не може надійно захистити тилові райони РФ

Погрози Росії завдати удару по Києву через нібито плани України атакувати Москву під час параду 9 травня є прямим визнанням вразливості російського тилу. Така риторика фактично є визнанням нездатності лідера РФ Володимира Путіна захистити столицю від українських ударів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони РФ 4 травня оголосило про "припинення вогню" на 8-9 травня за вказівкою Володимира Путіна. Згодом Зеленський запропонував Росії припинення вогню, яке починається в ніч з 5 на 6 травня, але Кремль не визнав заяву Зеленського.

відео дня

Водночас у Москві звинуватили Україну у підготовці ударів по столиці під час святкових заходів та пригрозили "масованим ракетним ударом" по центру Києва. Підставою для таких звинувачень стали слова Зеленського на саміті Європейського політичного співтовариства, де він заявив, що Росія боїться можливого прольоту дронів над Червоною площею, яку російські пропагандисти перекрутили. Аналітики ISW наголосили, що прямих погроз удару по параду з боку України не було.

Путін не бажає визнавати реальність

В ISW зазначають, що наполягання Путіна на проведенні параду Перемоги попри ризики демонструє його небажання визнавати реальність. Як наголосили аналітики, війна, яку Кремль розв’язав проти України, дедалі активніше повертається на територію самої Росії.

5 травня Росавіація тимчасово закрила аеропорти у 15 містах РФ та ввела обмеження у всіх чотирьох московських аеропортах через загрозу атак. Окрім цього, вперше за майже чотири роки війни повітряну тривогу оголосили у Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований більш ніж за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW
Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

У Росії зростає невдоволення війною

Аналітики також звертають увагу на внутрішнє напруження в Росії. Після більш ніж чотирьох років війни втрати російської армії наближаються до одного відсотка населення країни, а фінансовий тиск на громадян посилюється.

Російські військові блогери дедалі частіше критикують Кремль та особисто Путіна за неспроможність забезпечити безпеку країни. Один із мілблогерів звинуватив Міноборони РФ у тому, що відомство більше переймається безпекою параду 9 травня, ніж захистом стратегічної інфраструктури країни.

Крім того, за даними російських джерел, Кремль вперше з 2007 року не демонструватиме військову техніку на параді через ризик українських ударів.

Посилення українських атак по Москві, Челябінську, Єкатеринбургу, Ленінградській області та Краснодарському краю змушує Кремль переглядати розподіл систем протиповітряної оборони. Втім, як наголошують аналітики ISW, наявних російських ресурсів уже недостатньо для повноцінного прикриття всієї критичної інфраструктури та великих міст.

Чому Росія оголосила про перемир'я на 9 травня - думка експерта

Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що ініціатива Путіна щодо "перемир’я" на 9 травня пов’язана не з прагненням до миру, а з бажанням безпечно провести пропагандистський парад у Москві.

За його словами, Кремль турбується про безпеку святкових заходів, оскільки не може повністю гарантувати захист навіть російської столиці. Коваленко наголосив, що така ініціатива не свідчить про реальне наближення завершення війни.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Перемир'я на 9 травня - останні новини

Нагадаємо, Росія 4 травня офіційно оголосила про дводенне "перемир’я" у війні проти України на 8-9 травня з нагоди святкування Дня перемоги. У російському Міноборони заявили, що очікують аналогічних кроків від України. Водночас у Москві пригрозили "масованим ракетним ударом" по центру Києва у разі, якщо, за версією РФ, українська сторона спробує зірвати святкові заходи 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський через годину оголосив про запровадження режиму тиші з боку України з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня у відповідь на односторонню заяву Росії про "перемир’я" на 8-9 травня. За словами Зеленського, Київ не отримував офіційних пропозицій щодо формату припинення вогню, а інформація про це поширюється переважно через російські соцмережі.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Київ не отримував жодних офіційних пропозицій від Москви. Сибіга назвав російські заяви інформаційним маневром, спрямованим насамперед на США, щоб продемонструвати "конструктивізм".

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Володимир Путін Путін новини війна Росії та України Перемир'я 9 травня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари

09:45Інтерв'ю
Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

08:41Війна
Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

07:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаю

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаю

Китайський гороскоп на завтра, 6 травня: Свиням — гнів, Драконам — меланхолія

Китайський гороскоп на завтра, 6 травня: Свиням — гнів, Драконам — меланхолія

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Останні новини

09:45

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари

09:34

Гороскоп на завтра, 7 травня: Стрільцям - труднощі, Козорогам - несподванка

09:28

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

08:41

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
08:36

РФ завдала удару по Херсонщині: пошкоджено будинки, карети швидкої допомоги та інфраструктуру

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:28

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

07:20

У Пекіні з нетерпінням чекають на зустріч із Трампом, Клімовський пояснив, чомуПогляд

Реклама
07:04

Не протрималися й години: Росія завдала удару по Україні після початку режиму тиші

06:13

Хитрість часів дефіциту: навіщо в СРСР садили по дві картоплини в одну лунку

05:55

"Більше не гнатимуся": Джордж Клуні вирішив покинути Голлівуд

05:11

Дивні рішення у квартирах СРСР: що вони насправді приховують

04:54

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

04:32

Як виставити антени роутера, щоб посилити сигнал Wi-Fi: один рух змінює всеВідео

04:18

Що потрібно зробити до сходу сонця у свято 6 травня: прикмети

04:00

Початок золотої ери: для чотирьох знаків зодіаку відкриються нові горизонти

03:45

РФ розхитує оборону: військовий розкрив плани окупантів

03:35

Квасоля дасть рекордний урожай: названо найкращих сусідів на грядці

03:09

Потужна спека накриває Україну: де буде майже +30 градусів

Реклама
01:58

Вибори під час війни: в Раді назвали умови для відновлення голосування

01:00

Кухонні шафи більше не актуальні: яка технологія витісняє класичні меблі

00:17

Ефект навпаки: які плями не можна прати при високих температурахВідео

05 травня, вівторок
23:59

Росіяни втратили вертоліт вартістю близько 15 мільйонів доларів: подробиці

23:45

Нова постіль з магазину: чому її обов’язково треба прати перед використанням

23:23

Люди дивом врятувались: росіяни атакували Шахедами будинки в СумахФото

23:11

У Зеленського назвали дієвий спосіб зупинити "тіньовий флот" Росії - що потрібно

22:52

Комарі розлетяться за хвилину: рослини, які діють краще за фумігатор

22:49

Держдеп дав "зелене світло" JDAM і не тільки: що і в яких обсягах отримає ЗСУ

22:12

Денний максимум підніметься: якою буде температура на Дніпропетровщині

21:24

Росія вдарила балістикою по Дніпру: кількість жертв швидко зростає, що відомо

21:15

Гарний врожай перцю без дорогих добрив: експерт нагадав забутий методВідео

21:14

Чому Україна оголосила перемир'я з 6 травня - у Зеленського назвали справжню ціль

21:06

"Порохова діжка" в тилу: Друзенко про загрозу революції та кінець "ситої війни"Погляд

20:58

Час рішучих кроків: три знаки зодіаку, чиє життя травень змінить назавжди

20:47

Дитяча головоломка з сірниками, яка збиває з пантелику всіх дорослих

20:00

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

19:49

Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29

19:49

Про аварію на ЧАЕС писали в газеті за місяць до неї: що приховав Кремль

19:48

Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

Реклама
19:45

Для людей: тіктокер запропонував "скинутися" і купити авіакомпаніюВідео

19:42

Кількість загиблих різко зросла: наслідки ударів по ЗапоріжжюФото

19:12

Тарас Барабаш досьє

19:08

На Місяці з'явиться перший постійний "будинок": деталі, що дивують

19:04

Фузаріоз атакує коріння часнику - садівник розкрив дієвий метод порятункуВідео

18:52

РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблихФото

18:49

Чайні пакетики в саду: чому їх важливо розривати саме в травні

18:43

Помер один із творців мультфільмів про козаків: що відомо про видатного аніматора

18:39

Пилосос стане розсадником бактерій та плісняви: де не можна його зберігатиВідео

18:04

Буданов назвав умову продовження перемир'я у війні - чого чекають від Кремля

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти