"Більше не гнатимуся": Джордж Клуні вирішив покинути Голлівуд

Актор відверто розповів про свої плани щодо завершення кар'єри.

Джордж Клуні — кінець кар'єри / колаж: Главред, фото: imdb.com

Популярний голлівудський актор Джордж Клуні прийняв несподіване рішення щодо своєї акторської кар'єри. Знаменитість вирішив поставити в пріоритет особисте життя і відмовитися від регулярних виступів на екранах, повідомляє Page Six.

За словами актора, у його житті знайшлися цікавіші заняття, ніж довгі знімальні дні. У нього більше немає кар'єрних амбіцій, тому на екрани його зможе повернути лише екстраординарна пропозиція.

"Я буду займатися речами, які приносять мені більше задоволення, тому що я більше не женуся за кар'єрою", — поділився Джордж.

Знаменитість зазначив, що, пройшовши через роки зйомок у масовці та другорядних ролях, він досяг вершини і тепер займається переоцінкою своїх головних цінностей. Артист підкреслив, що зараз його погляд на життя та кар'єру став набагато глибшим. Він також планує продовжувати займатися благодійністю разом із дружиною Амаль.

"Знаєте, якщо з'явиться хороша роль — я її візьму!", — все-таки не заперечує Клуні.

Про особу: Джордж Клуні Джордж Клуні — американський актор кіно та телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець та активіст. Широку популярність здобув після виходу телесеріалу "Швидка допомога" та фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним із 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Лауреат премій "Золотий глобус" (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), "Оскар" (2006, 2013), BAFTA (2013) та премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

