Навіть не десятка: Україна провалилася в рейтингу букмекерів на Євробаченні-2026

Христина Трохимчук
6 травня 2026, 11:10
Стало відомо, яке місце посіла LELEKA у рейтингу букмекерів.
Євробачення 2026 — прогноз букмекерів
Підготовка до початку Євробачення-2026 у Відні йде повним ходом. Півфінали відбудуться 12 і 14 травня, а ім'я нового переможця конкурсу весь світ дізнається вже 16 травня. Тим часом прогнози букмекерів не радують Україну — згідно з ними LELEKA випала з десятки фаворитів конкурсу, повідомляє eurovisionworld.

Букмекери, як і раніше, пророкують перемогу представникам Фінляндії. Дует Лінди Лампеніус і Піта Паркконена вже тривалий час не поступається лідерством іншим претендентам. Однак конкуренція в рейтингу залишається високою — з фінами змагатимуться представники Греції, Данії, Австралії та Франції.

Євробачення 2026 — яке місце посіла Україна
Тим часом LELEKA з піснею "Ridnym" опустилася в рейтингу на 11-те місце. Несподіваний ривок зробила Мальта — вона піднялася на 10-те місце. Також зміцнив свої позиції представник Італії — він розташувався на 9-му місці. Таким чином, симпатії єврофанів помітно змінилися не на користь представниці України.

Яким буде виступ гурту LELEKA на Євробаченні 2026
Тим часом у Відні розпочалися репетиції півфіналів Євробачення. Шанувальники конкурсу вже змогли побачити номери учасників, зокрема LELEKA. Разом із співачкою на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь, а головними родзинками стануть костюм і виконання знакової довгої ноти в кульмінації номера.

Раніше Главред повідомляв, що шоумен Андрій Джеджула спровокував хвилю обговорень в Instagram, опублікувавши фото зі своєю третьою дружиною. Реакція фоловерів виявилася неоднозначною, а під постом миттєво розгорілася палка дискусія.

Також Джордж Клуні переглянув свої погляди і прийняв рішення відійти від активних зйомок у кіно. За визнанням зірки, його кар'єрні амбіції повністю задоволені, тому повернення на екрани стане можливим лише у разі надзвичайної ролі.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Євробачення-2026 LELÉKA
Ціни на бензин та дизель знову зросли: скільки коштує пальне на АЗС 6 травня

Росіяни завдали удару дронами по центру Сум: під ударом – дитячий садок

"Путіна цікавлять лише військові паради": глава МЗС заявив про зрив перемир'я

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаю

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Рекордний удар "Фламінго" по РФ: куди влучили і чому місцеві підняли бунт проти Кремля

