Навіть не десятка: Україна провалилася в рейтингу букмекерів на Євробаченні-2026

Стало відомо, яке місце посіла LELEKA у рейтингу букмекерів.

Євробачення 2026 — прогноз букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євробачення

Підготовка до початку Євробачення-2026 у Відні йде повним ходом. Півфінали відбудуться 12 і 14 травня, а ім'я нового переможця конкурсу весь світ дізнається вже 16 травня. Тим часом прогнози букмекерів не радують Україну — згідно з ними LELEKA випала з десятки фаворитів конкурсу, повідомляє eurovisionworld.

Букмекери, як і раніше, пророкують перемогу представникам Фінляндії. Дует Лінди Лампеніус і Піта Паркконена вже тривалий час не поступається лідерством іншим претендентам. Однак конкуренція в рейтингу залишається високою — з фінами змагатимуться представники Греції, Данії, Австралії та Франції.

Євробачення 2026 — на якому місці Україна

Тим часом LELEKA з піснею "Ridnym" опустилася в рейтингу на 11-те місце. Несподіваний ривок зробила Мальта — вона піднялася на 10-те місце. Також зміцнив свої позиції представник Італії — він розташувався на 9-му місці. Таким чином, симпатії єврофанів помітно змінилися не на користь представниці України.

Яким буде номер LELEKA на Євробаченні 2026

Євробачення 2026 — яким буде номер України

Тим часом у Відні розпочалися репетиції півфіналів Євробачення. Шанувальники конкурсу вже змогли побачити номери учасників, зокрема LELEKA. Разом із співачкою на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь, а головними родзинками стануть костюм і виконання знакової довгої ноти в кульмінації номера.

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

