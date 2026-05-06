РФ завдала удару по Херсонщині: пошкоджено будинки, карети швидкої допомоги та інфраструктуру

Окупанти атакували десятки населених пунктів. Одна людина загинула, ще 10 — отримали поранення.

Окупанти обстрілювали житлові квартали Херсонщини

Російська окупаційна армія атакувала Херсонську область. Є загиблий та 10 поранених. Подробиці розкрив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, армія РФ атакувала десятки населених пунктів регіону дронами, завдавала авіаційних ударів і влаштовувала артилерійські обстріли.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та 13 приватних будинків", - повідомив Прокудін.

Також окупанти пошкодили вежу мобільного зв'язку, складське приміщення, карети швидкої допомоги та приватні автомобілі.

В результаті російської агресії одна людина загинула, ще 10 – отримали поранення.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що троє людей врятовані після нічної російської атаки у Херсоні.

"В одному з районів міста внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі в квартирах однієї з багатоповерхівок. Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних дронових атак, рятувальники врятували із задимлених приміщень трьох жінок, одна з яких — маломобільна, а також ліквідували пожежі", - йдеться у повідомленні.

РФ атакувала Україну під час режиму тиші - що відомо

Як писав Главред, 4 травня Міноборони Росії офіційно заявило про запровадження режиму припинення вогню у війні проти України, який має діяти 8–9 травня з нагоди святкування Дня Перемоги.

Опівночі 6 травня розпочався режим тиші, який оголосив президент Володимир Зеленський. Втім, ЗС РФ знову атакували регіони України. Ворожа атака почалася одразу після набрання чинності режимом припинення вогню. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.

В результаті влучання "шахеда" у приватний будинок у Новобаварському районі Харкова спалахнула пожежа. Ще один удар ворог завдав по Шевченківському району. Після "прильоту" загорівся приватний будинок, також пошкоджено сусідські двори.

У Запоріжжі прогриміли вибухи — там атаковано об'єкт промислової інфраструктури. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Радник міністра оборони Стерненко заявив, що удари по Україні скасовують перемир'я РФ на 9 травня.

Про персону: Олександр Прокудін Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

