Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

У Новобаварському районі ракета "Шахед" влучила у приватний будинок. Ще один удар припав на Шевченківський район.

Росія атакувала Харків вранці 6 травня

Вранці в середу, 6 травня, у Харкові пролунали вибухи. Перед цим у районі міста було зафіксовано дрони росіян.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в результаті влучання "шахеда" у приватний будинок у Новобаварському районі спалахнула пожежа.

Ще один удар ворог завдав по Шевченківському району. Після "прильоту" загорівся приватний будинок, також пошкоджено сусідські двори. Інформація про постраждалих не надходила.

Всього пошкоджено 7 приватних будинків у Новобаварському районі. Одна людина постраждала – у неї гостра реакція на стрес.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Новобаварському районі постраждала 48-річна жінка, у якої було діагностовано гостру реакцію на стрес.

"Ще одна людина звернулася за допомогою до лікарів після обстрілу у Новобаварському районі", - додав він.

Як писав Главред, президент Зеленський заявив, що Україна оголошує про введення режиму тиші починаючи з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня. Він підкреслив, що людське життя має незрівнянно більшу цінність, ніж святкування будь-якої річниці.

"У зв'язку з чим оголошуємо режим тиші, починаючи з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня. За час, який є до цього моменту, реально забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи з зазначеного моменту", - зазначив глава держави.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що оголошене президентом України Володимиром Зеленським перемир'я в ніч з 5 на 6 травня можуть продовжити.

Опівночі 6 травня розпочався режим тиші. Втім, ЗС РФ знову атакували регіони України. Ворожа атака почалася одразу після набрання чинності режимом припинення вогню. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.

Радник міністра оборони Стерненко заявив, що удари по Україні скасовують перемир'я РФ на 9 травня.

Зазначимо, що Міноборони РФ заявило, що російський диктатор Володимир Путін вирішив ввести перемир'я 8–9 травня "на честь святкування Перемоги".

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

