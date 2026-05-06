Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

Анна Ярославська
6 травня 2026, 07:28оновлено 6 травня, 08:41
У Новобаварському районі ракета "Шахед" влучила у приватний будинок. Ще один удар припав на Шевченківський район.
Атака дронів, рятувальник
Росія атакувала Харків вранці 6 травня / Колаж: Главред, фото: ДСНС ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вранці Харків потрапив під удар російських дронів
  • "Прильоти" зафіксовано у двох районах міста
  • Пошкоджено 7 приватних будинків, є постраждалий

Вранці в середу, 6 травня, у Харкові пролунали вибухи. Перед цим у районі міста було зафіксовано дрони росіян.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в результаті влучання "шахеда" у приватний будинок у Новобаварському районі спалахнула пожежа.

відео дня

Ще один удар ворог завдав по Шевченківському району. Після "прильоту" загорівся приватний будинок, також пошкоджено сусідські двори. Інформація про постраждалих не надходила.

Всього пошкоджено 7 приватних будинків у Новобаварському районі. Одна людина постраждала – у неї гостра реакція на стрес.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Новобаварському районі постраждала 48-річна жінка, у якої було діагностовано гостру реакцію на стрес.

"Ще одна людина звернулася за допомогою до лікарів після обстрілу у Новобаварському районі", - додав він.

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий
Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

РФ проігнорувала оголошений Зеленським режим тиші – що відомо

Як писав Главред, президент Зеленський заявив, що Україна оголошує про введення режиму тиші починаючи з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня. Він підкреслив, що людське життя має незрівнянно більшу цінність, ніж святкування будь-якої річниці.

"У зв'язку з чим оголошуємо режим тиші, починаючи з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня. За час, який є до цього моменту, реально забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи з зазначеного моменту", - зазначив глава держави.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що оголошене президентом України Володимиром Зеленським перемир'я в ніч з 5 на 6 травня можуть продовжити.

Опівночі 6 травня розпочався режим тиші. Втім, ЗС РФ знову атакували регіони України. Ворожа атака почалася одразу після набрання чинності режимом припинення вогню. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.

Радник міністра оборони Стерненко заявив, що удари по Україні скасовують перемир'я РФ на 9 травня.

Зазначимо, що Міноборони РФ заявило, що російський диктатор Володимир Путін вирішив ввести перемир'я 8–9 травня "на честь святкування Перемоги".

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область Терехов війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари

09:45Інтерв'ю
Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

08:41Війна
Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

07:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

В Росії офіційно перейменували українців — яку нову назву вигадали та коли

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаю

Коли сіяти огірки у ґрунт: ідеальні терміни для гарного врожаю

Китайський гороскоп на завтра, 6 травня: Свиням — гнів, Драконам — меланхолія

Китайський гороскоп на завтра, 6 травня: Свиням — гнів, Драконам — меланхолія

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

Останні новини

09:45

"Це мізерна сума, яка нічого не змінить": Бучацький - про податок на електрокари

09:34

Гороскоп на завтра, 7 травня: Стрільцям - труднощі, Козорогам - несподванка

09:28

З 6 травня починається світлий період: три знаки зодіаку відчують величезне щастя

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 травня (оновлюється)

08:41

Путін погрозами маскує страх перед 9 травня і не хоче визнавати реальність - ​ISW

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
08:36

РФ завдала удару по Херсонщині: пошкоджено будинки, карети швидкої допомоги та інфраструктуру

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:28

Росія завдала удару по Харкову за допомогою дронів: горять будинки, є постраждалий

07:20

У Пекіні з нетерпінням чекають на зустріч із Трампом, Клімовський пояснив, чомуПогляд

Реклама
07:04

Не протрималися й години: Росія завдала удару по Україні після початку режиму тиші

06:13

Хитрість часів дефіциту: навіщо в СРСР садили по дві картоплини в одну лунку

05:55

"Більше не гнатимуся": Джордж Клуні вирішив покинути Голлівуд

05:11

Дивні рішення у квартирах СРСР: що вони насправді приховують

04:54

Урожай збиратимете відрами: чим підживити томати після висадки в ґрунт

04:32

Як виставити антени роутера, щоб посилити сигнал Wi-Fi: один рух змінює всеВідео

04:18

Що потрібно зробити до сходу сонця у свято 6 травня: прикмети

04:00

Початок золотої ери: для чотирьох знаків зодіаку відкриються нові горизонти

03:45

РФ розхитує оборону: військовий розкрив плани окупантів

03:35

Квасоля дасть рекордний урожай: названо найкращих сусідів на грядці

03:09

Потужна спека накриває Україну: де буде майже +30 градусів

Реклама
01:58

Вибори під час війни: в Раді назвали умови для відновлення голосування

01:00

Кухонні шафи більше не актуальні: яка технологія витісняє класичні меблі

00:17

Ефект навпаки: які плями не можна прати при високих температурахВідео

05 травня, вівторок
23:59

Росіяни втратили вертоліт вартістю близько 15 мільйонів доларів: подробиці

23:45

Нова постіль з магазину: чому її обов’язково треба прати перед використанням

23:23

Люди дивом врятувались: росіяни атакували Шахедами будинки в СумахФото

23:11

У Зеленського назвали дієвий спосіб зупинити "тіньовий флот" Росії - що потрібно

22:52

Комарі розлетяться за хвилину: рослини, які діють краще за фумігатор

22:49

Держдеп дав "зелене світло" JDAM і не тільки: що і в яких обсягах отримає ЗСУ

22:12

Денний максимум підніметься: якою буде температура на Дніпропетровщині

21:24

Росія вдарила балістикою по Дніпру: кількість жертв швидко зростає, що відомо

21:15

Гарний врожай перцю без дорогих добрив: експерт нагадав забутий методВідео

21:14

Чому Україна оголосила перемир'я з 6 травня - у Зеленського назвали справжню ціль

21:06

"Порохова діжка" в тилу: Друзенко про загрозу революції та кінець "ситої війни"Погляд

20:58

Час рішучих кроків: три знаки зодіаку, чиє життя травень змінить назавжди

20:47

Дитяча головоломка з сірниками, яка збиває з пантелику всіх дорослих

20:00

Огіркові гнізда проти одиничного посіву: який метод дає більші врожаї

19:49

Тернопільщину накриє справжня літня спека: температура підскочить до +29

19:49

Про аварію на ЧАЕС писали в газеті за місяць до неї: що приховав Кремль

19:48

Гроші будуть, але є нюанс: ЄС висунув нову вимогу для транша 90 млрд євро

Реклама
19:45

Для людей: тіктокер запропонував "скинутися" і купити авіакомпаніюВідео

19:42

Кількість загиблих різко зросла: наслідки ударів по ЗапоріжжюФото

19:12

Тарас Барабаш досьє

19:08

На Місяці з'явиться перший постійний "будинок": деталі, що дивують

19:04

Фузаріоз атакує коріння часнику - садівник розкрив дієвий метод порятункуВідео

18:52

РФ била ФАБами по людях: у центрі Краматорська багато загиблихФото

18:49

Чайні пакетики в саду: чому їх важливо розривати саме в травні

18:43

Помер один із творців мультфільмів про козаків: що відомо про видатного аніматора

18:39

Пилосос стане розсадником бактерій та плісняви: де не можна його зберігатиВідео

18:04

Буданов назвав умову продовження перемир'я у війні - чого чекають від Кремля

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти