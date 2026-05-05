У Зеленського назвали дієвий спосіб зупинити 'тіньовий флот' Росії - що потрібно

Про що йдеться у матеріалі:
- Власюк назвав кількість танкерів російського "тіньового флоту"
- Радник президента наголосив на важливості реальних наслідків для таких кораблів та їх екіпажів
Приблизно 70% відсотків кораблів так званого російського "тіньового флоту" перебувають під санкціями. Про це заявив в інтерв’ю Главреду уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, підрахунок кількості кораблів "тіньового флоту" РФ залежить від того, як саме рахувати.
"Просте припущення, що танкерів "тіньового флоту" — близько тисячі, з них під санкціями орієнтовно 700", - вказав він.
Власюк наголосив, що самі санкції мають супроводжуватися реальними наслідками. Він зазначив, що Україна пропонує партнерам різні варіанти дій, серед яких — фактичне зупинення руху таких танкерів, внесення їхніх капітанів до санкційних списків або обмеження можливостей використання суден через санкції проти страховиків чи операторів.
"Тобто є різні варіанти, які потрібно активно застосовувати", - резюмував він.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 травня берегова охорона Швеції затримала та провела огляд нафтового танкера Jin Hui, який підозрюють у зв’язках із російським так званим тіньовим флотом. Про це повідомив міністр цивільної оборони країни Карл-Оскар Болін.
Того ж дня Сили оборони України завдали чергового удару по російському тіньовому нафтовому флоту. Президент Володимир Зеленський заявив про ураження двох танкерів поблизу входу до порту Новоросійськ і оприлюднив відео операції.
Раніше, 29 квітня, українські військові вразили підсанкційний танкер Marquise, який використовувався Росією для незаконного перевезення нафтопродуктів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Про персону: Владислав Власюк
Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики.
Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права.
У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі.
У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером.
У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві.
З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції.
Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту.
У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року.
У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України.
З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.
