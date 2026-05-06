РФ розхитує оборону: військовий розкрив плани окупантів

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2026, 03:45
Російські окупанти намагаються просуватись на Слов'янсько-Лиманському напрямку.
РФ намагається тиснути на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • Росіяни намагаються тиснути на Слов'янському напрямку
  • Окупанти намагаються розхитати оборону

Російські окупанти намагаються розхитати українську оборону на Слов'янсько-Лиманському напрямку. Про це заявив військовослужбовець з позивним "Мучной".

Ворог тисне з південного заходу на ділянці Рай-Олександрівки.

"Працює ствольною та реактивною артилерією по околицях, після чого підтягує розвідку з повітря. Через Mavic веде точне коригування ударів, зокрема наводить оптоволоконні FPV-дрони прямо по наших позиціях всередині населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Росіяни хочуть виявити слабкі міста та пункти управління БПЛА, які є для них критичною загрозою. При цьому окупанти працюють з прицілом на осліплення української аеророзвідки перед атакою піхоти.

"Північніше, у лісовій зоні, фіксується вже не епізодична, а системна робота авіації у зв’язці з підрозділами Рубікону. Це означає, що ворог вибудовує стійку розвідувально-ударну зв’язку, така схема дає їм змогу поступово продавлювати посадки й лісосмуги. Якщо не ламати цю зв’язку, ділянка буде лише нарощувати інтенсивність, противник входить у фазу розгону", - зазначив "Мучной".

Що відомо про Слов'янськ / Інфографіка: Главред

На Лиманському напрямку росіяни намагаються просуватись у Пискунівці. Водночас там не виявлені ознаки стійкого закріплення, це лише демонстрація присутності окупантів.

"В районі Старого Караван працює ворожий підрозділ типу РЕБ/дрон-хаосу ("Гроза"). Вони глушать зв’язок, вибивають координацію між підрозділами та можуть накривати переміщення особового складу. Це зона підвищеного ризику бо будь-який рух має бути максимально обережним, із урахуванням втрати стабільного зв’язку та постійного повітряного контролю", - наголосив "Мучной".

Лиман инфографика Главред
Що відомо про Лиман / Інфографіка: Главред

Наступ РФ - думка експерта

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ситуація на фронті складна. Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля у Донецькій області.

За його словами, ворог намагається просуватися з флангу - зі сторони населеного пункту Гришине.

"Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України у Родинському, щоб захопити населений пункт", - додав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про особу: "Мучной"

Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" веде Telegram-канал Muchnoy+Jugend.

Канал позиціонує себе з гаслом: "Тихо робимо свою роботу".

Автори публікують оперативні дані з лінії бойових дій. Основний фокус - зведення з передової, опис позицій, втрат, успіхів і просувань українських військ.

війна в Україні Слов'янськ вторгнення Росії Лиман
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23.

