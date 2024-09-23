Черговий провал Росії: що сталося під час вибуху ракети 'Сармат' у РФ

Експерти стверджують, про цікавий нюанс, що трапився під час чергових випробувань балістичної ракети.

https://glavred.net/world/ocherednoy-proval-rossii-chto-proizoshlo-pri-vzryve-rakety-sarmat-v-rf-10599395.html Посилання скопійоване

Наслідки вибуху вказують на провальні випробування росіян / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Maxar

Російська міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат", ймовірно, зазнала невдачі під час випробувань на початку цього місяця. Про це пише Reuters із посиланням на експертів зі зброї та супутникові знімки.

Кадри Maxar від 21 вересня вказують на те, що біля стартової шахти на космодромі Плесецьк на півночі Росії утворився кратер шириною близько 60 метрів, а також там помітні пошкодження навколо цього району.

Із супутникових знімків не було зрозуміло, чи рідкопаливний "Сармат" вийшов з ладу під час пуску, чи сталася аварія під час розвантаження. Однак аналітик із Женеви, який керує проектом "Ядерні сили Росії" Павел Подвиг однозначно стверджує - за всіма ознаками, це був невдалий тест.

відео дня

Хоча Міністерство оборони Росії не відповіло на запит щодо інформації про заплановані випробування "Сармат" в останні дні, однак очевидно, що стався серйозний інцидент із ракетою та шахтою.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття.

РС-28 "Сармат" / Інфографіка: Главред

Випробування ракет на території Росії - що відомо

Нагадаємо, що Володимир Путін час від часу намагається лякати Україну і західний світ потенційним застосуванням ядерної зброї. Цього разу обговорюються плани Росії провести ядерні випробування у відповідь на можливий дозвіл для ЗСУ від США і Британії на удари далекобійними ракетами ATACMS і Storm Shadow вглиб території країни-агресора.

Напередодні стало відомо, що внаслідок атаки дронів по Тверській області РФ був уражений секретний об’єкт у селищі Октябрський. Серед місцевого населення ходить інформація, що на цьому об’єкті розташовуються ракетні шахти, а на бойовому чергуванні перебуває ракета "Сармат", також відома як "Сатана". Її нещодавно Росія могла вкотре випробовувати.

До оприлюднення цієї інформації стало відомо, що в Тихорецькому районі Краснодарського краю країни-агресорки Росії палає і детонує склад боєприпасів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред