У Білорусі міліціонери гуртом побили російського військового

Силовики викинули російського окупанта з військової вантажівки і накинулися на нього просто посеред дороги.
У Білорусі місцеві міліціонери натовпом накинулися на російського військового. Вони витягли його з армійської вантажівки посеред дороги і усі разом побили.
Відеозапис цього інциденту з’явився у соцмережах в ніч на понеділок, 4 квітня. Бійку встигли зафіксувати на відео люди, які були в автомобілі, що перебував поруч. Проте поки що не відомо, у якому саме білоруському місті це сталося.
Як видно з відео, міліціонери витягли російського військового з вантажного автомобіля на проїзну частину. Після цього вони гуртом почали його бити.
Чим закінчився інцидент і в якому стані перебуває російський окупант, не відомо. Також поки що невідомо, що саме не поділили білоруські силовики з російським орком.
Раніше повідомлялося, що підрозділи українського десанту ЗСУ 3 квітня встановили контроль над районом міста Прип'ять та ділянкою державного кордону з Республікою Білорусь.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, у якій будуть зафіксовані усі російські окупанти, котрі вчиняли воєнні злочини проти українців.
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