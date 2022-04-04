Відправили тонни награбованого в Україні: у Білорусі злили дані мародерів РФ

Тільки за один день солдати ЗС РФ здали на відправку більше 2-х тонн речей.
У Білорусі опублікували особисті дані солдатів ЗС РФ, які відправляли речі, награбовані в ході тимчасової окупації України.
Основна маса з солдатів ЗС РФ, які відправляли речі з Мозиря, проживає в місті Рубцовську (Алтайський край, РФ) , розповів білоруський правозахисник Антон Мотолько.
Відомо, що тільки за один день, 2 квітня, солдати ЗС РФ здали на відправку у відділення російської служби експрес-доставки СДЕК в місті Мозирі (Білорусь) за адресою вул.Куйбишева, 32, більше 2-х тонн речей, серед яких значна частина — крадені.
Крадені речі військові РФ відправляли в міста:
- Горняк (Алтайський край),
- Читу (Забайкальський край),
- Желєзногорськ (Красноярський край),
- Омськ,
- Ульяновськ,
- Новосибірськ,
- Москва,
- Ангарськ (Іркутська область),
- Уссурійськ (Приморський край)
- Біробіджан (Єврейська автономна область).
Проект опублікував ПІБ, номери телефонів і вміст посилок тих з солдатів, які відправили в РФ від 50 до 450 кг.
"Імовірно на відео солдати з 56-ї гвардійського десантно-штурмового полку, який був розташований в окупованому Криму", - уточнив правозахисник.
Імена мародерів РФ:
- Коваленко Євген Євгенович відправив в Рубцовськ 450 кг. інструментів, музичні колонки, стіл, намет і так далі. Телефон: +79130213100
- Лазарєв Артем Петрович відправив у Рубцовськ 255 кг. запчастин і електросамокат. Телефон: +79132257343
- Миколаїв Павло Олександрович відправив у Рубцовськ 205 кг. інструментів, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819
- Сердцев Андрій Миколайович відправив у Рубцовськ 150 кг. інструментів, речей і телевізор. Телефон: +79831816692
- Валієв Георгій Муратович відправив у Рубцовськ 150 кг.інструментів і речей. Телефон: +79133660555
- Степанов МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ відправив в Уссурійськ 140 кг. запчастин і кондиціонерів. Телефон: 89146747822
- Канболатов Ельдар Арсланович відправив в Рубцовськ 140 кг. інструментів і одягу. Телефон: +79230096646
- Жуковський Роман Олександрович відправив в Рубцовськ 130 кг. інструментів, речей і телевізор. Телефон: +79133615429
- Чучалін Євген Вікторович відправив у Рубцовськ 100 кг. інструментів, речей і кілька телевізорів. Телефон: +79230018617
- Волощук ІВАН ІВАНОВИЧ відправив у Рубцовськ 95 кг. інструментів, речей і телевізор. Телефон: + 79627939791 (номер дружини / матері)
- Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг. кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)
- Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кг. одягу. Телефон: +79243830515
- Григорян Артур Ашотович відправив у Гірник 60 кг. речей, акумуляторів і запчастин для ПК. Телефон: +79831066239
- Шулайкін Микола Миколайович відправив в Біробіджан 60 кг. одягу і рибальського приладдя. Телефон: +79142155101
- Дацюк Іван Андрійович відправив у Рубцовськ 60 кг.одягу. Телефон: +79137976731
- Кузьмін Ігор Сергійович відправив в Рубцовськ 50 кг. інструментів і речей. Телефон: + 79236497934.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.
Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.
За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.
Читайте ще:
- Збіговисько мародерів і найманців: у розвідці пообіцяли окупантам "пекло" в Україні
- "Ґвалтівники і мародери, які називають себе армією РФ": Зеленський оголосив про створення Книги катів
- Мародера з Ірпеня спіймали на Житомирщині: допоміг дурний збіг