Відправили тонни награбованого в Україні: у Білорусі злили дані мародерів РФ

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У Білорусі опублікували особисті дані солдатів ЗС РФ, які відправляли речі, награбовані в ході тимчасової окупації України.

Основна маса з солдатів ЗС РФ, які відправляли речі з Мозиря, проживає в місті Рубцовську (Алтайський край, РФ) , розповів білоруський правозахисник Антон Мотолько.

Відомо, що тільки за один день, 2 квітня, солдати ЗС РФ здали на відправку у відділення російської служби експрес-доставки СДЕК в місті Мозирі (Білорусь) за адресою вул.Куйбишева, 32, більше 2-х тонн речей, серед яких значна частина — крадені.

Крадені речі військові РФ відправляли в міста:

Горняк (Алтайський край),

Читу (Забайкальський край),

Желєзногорськ (Красноярський край),

Омськ,

Ульяновськ,

Новосибірськ,

Москва,

Ангарськ (Іркутська область),

Уссурійськ (Приморський край)

Біробіджан (Єврейська автономна область).

Проект опублікував ПІБ, номери телефонів і вміст посилок тих з солдатів, які відправили в РФ від 50 до 450 кг.

"Імовірно на відео солдати з 56-ї гвардійського десантно-штурмового полку, який був розташований в окупованому Криму", - уточнив правозахисник.

Імена мародерів РФ:

Коваленко Євген Євгенович відправив в Рубцовськ 450 кг. інструментів, музичні колонки, стіл, намет і так далі. Телефон: +79130213100

Лазарєв Артем Петрович відправив у Рубцовськ 255 кг. запчастин і електросамокат. Телефон: +79132257343

Миколаїв Павло Олександрович відправив у Рубцовськ 205 кг. інструментів, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819

Сердцев Андрій Миколайович відправив у Рубцовськ 150 кг. інструментів, речей і телевізор. Телефон: +79831816692

Валієв Георгій Муратович відправив у Рубцовськ 150 кг.інструментів і речей. Телефон: +79133660555

Степанов МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ відправив в Уссурійськ 140 кг. запчастин і кондиціонерів. Телефон: 89146747822

Канболатов Ельдар Арсланович відправив в Рубцовськ 140 кг. інструментів і одягу. Телефон: +79230096646

Жуковський Роман Олександрович відправив в Рубцовськ 130 кг. інструментів, речей і телевізор. Телефон: +79133615429

Чучалін Євген Вікторович відправив у Рубцовськ 100 кг. інструментів, речей і кілька телевізорів. Телефон: +79230018617

Волощук ІВАН ІВАНОВИЧ відправив у Рубцовськ 95 кг. інструментів, речей і телевізор. Телефон: + 79627939791 (номер дружини / матері)

Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг. кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)

Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кг. одягу. Телефон: +79243830515

Григорян Артур Ашотович відправив у Гірник 60 кг. речей, акумуляторів і запчастин для ПК. Телефон: +79831066239

Шулайкін Микола Миколайович відправив в Біробіджан 60 кг. одягу і рибальського приладдя. Телефон: +79142155101

Дацюк Іван Андрійович відправив у Рубцовськ 60 кг.одягу. Телефон: +79137976731

Кузьмін Ігор Сергійович відправив в Рубцовськ 50 кг. інструментів і речей. Телефон: + 79236497934.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.

Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.

За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

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