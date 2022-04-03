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У Кремлі не готові до зустрічі Путіна та Зеленського, але заявили про узгодження низки пунктів

3 квітня 2022, 09:54

Військові та дипломатичні служби України, мовляв, "відстають у реалізації домовленостей", сказав Володимир Мединський.

Зеленський, Путін
Для організації зустрічі Зеленського та Путіна потрібно провести ще більше роботи - Мединський / Фото Reuters

Делегації Росії та України поки що не підготували проект мирного договору, про зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського наразі говорити зарано. Сторонам слід провести ще більшу роботу. Групи перегмовників нібито погодили нейтральний позаблоковий без'ядерний статус української держави, відмову від розміщення іноземних баз, наступального озброєння, проведення військових навчань за участю іноземних військ за погодженням країн гарантів і створення системи міжнародних гарантій безпеки. Про це керівник російської делегації на перемовинах, помічник глави РФ Володимир Мединський.

Як повідомляє Інтерфакс, він сказав про те, що Кремль наразі не готовий до перемовин Путіна та Зеленського. Делегаціям ще потрібно опрацювати багато питань. При цьому він звинуватив дипломатичні та військові служби України в нібито "відставанні в реалізації" попередніх домовленостей.

читайте також"Апетити ростуть": Зеленський пояснив, чого хоче Путін"Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах - на превеликий жаль оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно виконати ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні і військові служби України, як мені видається, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні", - сказав Мединський.

Також він підкреслив, що сторони, мовляв, погодили нейтральний без'ядерний статус України, відмову держави від розміщення іноземних військових баз, військового контингенту, наступальних озброєнь, розробки зброї масового ураження, проведення навчань за участю іноземних військ за погодженням країн гарантів, а також створення системи міжнародних гарантій безпеки.

Перемовини України та Росії

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив війну Україні. Сторони розпочали діалог на рівні делегацій Києва та Москви. Але Путін, як і до початку повномасштабної війни, відмовляється від зустрічі з Зеленським. Президент України наполягає на прямих перемовинах з Путіним.

Радник керівника Офісу президента, представник української делегації Михайло Подоляк сказав, що зустріч Зеленського та Путіна може відбутися найближчим часом. Пакет документів для організації саміту було передано російській стороні під час перемовин у Стамбулі. У Кремлі, за словами Подоляка, також заявили про можливість підготовки діалогу на вищому політичному рівні.

Глава делегації Києва на перемовинах з Москвою Давид Арахамія 2 квітня заявив, що сторони провели достатню роботу для того, щоб з'явилася можливість організувати зустріч Зеленського та Путіна. Як сказав перемовник, наразі потрібно провести роботу над питаннями, які обговорювалися, і переходити до підготовки саміту лідерів двох держав. При цьому Путін у розмові з президентом Туреччини Ердоганом нібито теж підтвердив згоду Кремля на зустріч.

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