Чернетки готові, можна говорити про зустріч: Арахамія допустив саміт Зеленського і Путіна у Стамбулі

Київ та Москва готові розпочати підготовку до зустрічі Зеленського і Путіна - Арахамія / колаж фото ОП, Reuters

Делегація РФ підтвердила, що Київ та Москва напрацювали достатньо документів, щоб з'явилася можливість проведення зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі сторонам потрібно провести роботу над питаннями, які вже обговорювалися, і готувати можливий майбутній саміт лідерів двох держав. Путін у розмові з турецьким президентом Ердоганом нібито також підтвердив готовність Кремля до такого діалогу. Однак конкретної інформації щодо дати і місця зустрічі поки що немає. Про це заявив керівник делегації України на перемовинах з Росією Давид Арахамія.

У ефірі телемарафону UA Разом він розповів про те, що Москва підтримала позицію, згідно з якою сторони провели достатньо роботи над чорновими варіантами документів для проведення консультацій на вищому політичному рівні.

читайте також"Апетити ростуть": Зеленський пояснив, чого хоче Путін"Найбільш важливий момент. Вони підтвердили, що драфти (чернетки) документів вже достатньо напрацьовані, щоб проводити консультації між президентами двох країн", - зазначив Арахамія.

За його словами, наразі делегаціям слід провести швидку роботу над фінальною стадією не документа, а питань, які вже обговорювалися, і готувати можливу зустріч лідерів двох країн.

Також політик додав, що Путін у розмові з президентом Туреччини Ердоганом, мовляв, теж заявив про готовність Кремля до організації зустрічі із Зеленським. Наразі немає конкретики щодо дати і місця перемовин президентів. Однак, швидше за все, вони відбудуться у Туреччині.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчора телефонував і нам, і Путіну, і він нібито теж підтвердив зі свого боку, що вони готові організувати зустріч. Поки що невідомі ані дата, ані місце, але з великою ймовірністю, це буде у Туреччині", - підкреслив Давид Арахамія.

Зустріч Зеленського та Путіна

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив війну Україні. Сторони розпочали діалог на рівні делегацій, але Путін, як і до початку війни, відмовлявся від зустрічі з Володимиром Зеленським. Президент України, у свою чергу, неодноразово наполягав на прямих перемовинах з Путіним.

30 березня радник глави Офісу президента, учасник перемовин України та Росії Михайло Подоляк заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися найближчим часом. За його словами, пакет документів для перемовин було передано російській делегації на зустрічі у Стамбулі. У Кремлі, як стверджує Подоляк, сказали, що можна готуватися до рандеву.

1 квітня президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що зустріч Зеленського і Путіна може бути у Стамбулі. Анкара має намір докласти зусиль для організації перемовин.

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