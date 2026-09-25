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РФ вдарила по школі та дитсадку на Київщині: спалахнули пожежі, що відомо

Марія Николишин
25 вересня 2026, 23:21
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Займання площею понад 300 квадратних метрів гасили підрозділи ДСНС, дітей у приміщенні на момент влучання вже не було.
РФ вдарила по школі та дитсадку на Київщині: спалахнули пожежі, що відомо
Насліки удару РФ по Києву та області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Дрон РФ влучив у навчальний заклад на Київщині
  • Вогнем було охоплено понад 300 квадратних метрів
  • У Києві БпЛА впав на дитсадок

Ввечері 25 вересня країна-агресор Росія завдала удару безпілотником по ліцею №2 в селищі Іванків Вишгородського району Київської області. У будівлі спалахнула масштабна пожежа, але минулося без жертв і постраждалих. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, внаслідок атаки ворожого дрона вогнем охопило понад 300 квадратних метрів навчального закладу.

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Він додав, що на щастя дітей у закладі освіти вже не було. Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей. Ніхто не постраждав.

"Немає слів. До ударів по цивільних об’єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури - б’ють по школах, де навчаються діти. Це черговий удар по мирному життю", - наголосив Ткаченко.

Водночас в ДСНС заявили, що рятувальники, попри численні повітряні тривоги, оперативно ліквідували пожежу.

  • Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня
    Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня фото: ДСНС
  • Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня
    Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня фото: ДСНС
  • Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня
    Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня фото: ДСНС
  • Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня
    Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня фото: ДСНС
  • Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня
    Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня фото: ДСНС
  • Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня
    Наслідки удару по школі в Київській області 25 вересня фото: ДСНС

Наслідки ударів по Києву

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Оболонському районі Києва зафіксовано падіння БпЛА на двоповерхову будівлю. Попередньо - дошкільного навчального закладу.

"Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце", - наголосив він.

За його словами, внаслідок російських ударів вже постраждали 59 людей, 25 поранених перебувають у міських лікарнях. Один із них - у тяжкому стані, ще 7 людей – загинули.

Водночас в ДСНС розповіли, що ввечері Росія нанесла удар по нежитловій будівлі у Солом'янському районі міста.

"Сталося загоряння покрівлі на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідували. На щастя жертв та постраждалих немає", - кажуть рятувальники.

  • Наслідки удару по будівлі в Києві
    Наслідки удару по будівлі в Києві фото: ДСНС
  • Наслідки удару по будівлі в Києві
    Наслідки удару по будівлі в Києві фото: ДСНС
  • Наслідки удару по будівлі в Києві
    Наслідки удару по будівлі в Києві фото: ДСНС
  • Наслідки удару по будівлі в Києві
    Наслідки удару по будівлі в Києві фото: ДСНС
  • Наслідки удару по будівлі в Києві
    Наслідки удару по будівлі в Києві фото: ДСНС

Яка мета затяжних атак на Київ

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко говорив, що тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в містах, розташованих у тилу.

"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, бо від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить противник", - наголосив він.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у п’ятницю, 25 вересня, країна-агресор Росія завдала удару дроном по офісній будівлі в Києві. Також під удар потрапив склад, який використовується McDonald's.

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня були знищені та пошкоджені об’єкти українського бізнесу. Зокрема, зруйновано відділення №6 "Нової пошти" й пошкоджено сортувальне депо.

Російські війська 22 вересня завдали удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями у Житомирській громаді. Об’єкт уже раніше потерпав від російських атак.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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