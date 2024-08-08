Армія РФ не справляється: кого Кремль екстрено перекидає до Курської області

Масштабна операція в прикордонній Курській області змушує Кремль перекидати на цей напрям нових солдат для опору, адже строковики не справляються.

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Кремль перекидає до Курської області нові сили / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, 35 ОБрМП

Російські пропагандистські ЗМІ бідкаються про те, що в командування РФ немає іншого варіанту, окрім як перекидати найманців приватної військової компанії "Вагнер" із Африки до Курської області.

Так званий "військор" Єгор Гузенко опублікував відеозапис із найманцями, підписавши його словами:

"Я казав, що будуть хороші новини? Так от вони вам. У Росію повертаються бійці ПВК "Вагнер"... Скоро розповім про подальші сюрпризи".

відео дня

На прикріпленому відео начебто представники ПВК підтверджують інформацію, що повертаються до РФ – Курської області.

"Скоро прийдемо. Буде спекотно, але ми з вогнегасниками", — заявив один із бойовиків.

Однак, попри всі намагання Кремля хоч якось виправити ситуацію, за версією видання "База", яке пише з посиланням на інших російських "воєнкорів", зараз частина Суджі, в якій точаться стрілецькі бої, перебуває під контролем України.

"Українські формування зайняли західну половину Суджі. Зараз лінія бойового зіткнення проходить районом греблі — вона є низовиною, через яку протікає досить невелика річка Суджа", — заявив "військор" Михайло Зінченко.

Так званий "військор" Юрій Котенок повідомляє, що більша частина населеного пункту перебуває під контролем України, а в Суджі присутні танки.

Пропагандист Юрій Подоляка бідкаєтья, що в Суджі "повно солдатів ЗСУ".

"Суджа для нас загалом втрачена. І це найважливіший логістичний хаб. І противник намагається цю перевагу розігрувати. Від Суджі йде дорога на північ, на Льгов. Якою він також намагається просуватися", — пише блогер.

Також повідомляється, що інтенсивні бої йдуть на рубежі Локня — Микільський — Вікторівка — Кругленьке.

Останні події в Курській області

Сьогодні у Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори. Події в Курській області "впливатимуть на те, як росіяни усвідомлюють цю війну", вважає Михайло Подоляк.

Раніше чи будуть переговори з РФ , поки у Курській області тривають потужні бої, відповів нардеп Микола Княжицький.

А от керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що, ймовірно, бої в Курській області змусять відвести війська РФ зі Сходу.

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