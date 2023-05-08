Путінський опричник або опозиціонер: Кисельов розповів про роль Пригожина в РФ

Існують різні думки щодо того, яку роль насправді зараз відіграє ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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Євген Кисельов розповів про дві можливі ролі Пригожина в країні-агресорі РФ / Колаж: Главред. Фото: скріншот, УНІАН

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин - єдиний на сьогодні в Росії, хто діє за законами публічної політики та дає відверті інтерв'ю. Не можна виключити варіант, що Пригожин спробує поборотися за владу. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов.

За його словами, є різні думки щодо того, яку роль насправді зараз грає Пригожин.

"Є люди, які стверджують, що він (Пригожин, - ред.) просто прикидається таким "внутрішнім опозиціонером". А насправді він цілком керований та робить рівно те, що від нього хоче його старший товариш – Путін. Пригожин - абсолютна маріонетка в руках російського диктатора, і він йому потрібен як опричник, якщо завгодно. Як людина, що намагається на всіх нападати, всіх викривати, такий Малюта Скуратов при Івані Грозному, якого російський цар тоді використовував для боротьби зі своїми потенційними противниками або для того, щоб налякати людей, в яких він бачив загрозу або відчував, що вони недостатньо добре йому служать", - розповів журналіст.

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За другою версією, Пригожин - в деякому сенсі єдиний публічний політик РФ.

"Якщо подивитися на те, що лежить на поверхні, то дійсно маємо єдину людину, яка начебто і при владі, і мало не герой "СВО": то він знімається на передовій, то сумує над убитими "вагнерівцями", то на фоні якогось чергової захопленої будівлі передає "привіт" президенту Зеленському і главкому Сухопутних військ генералу Сирському. То він тут же міркує ( ... ) і хвалить стійкість, мужність українських солдатів, посилаючи при цьому якийсь меседж по інший бік лінії фронту. То він просто критикує керівництво Збройних сил і натякає на те, що це керівництво, яке постачає йому боєприпаси в недостатній кількості, користується якоюсь підтримкою згори. Тобто це прямий натяк на Володимира Путіна", - сказав Кисільов.

Журналіст додав, що Пригожин - сьогодні єдиний в Росії політик, який діє за законами публічної політики і дає відверті інтерв'ю.

"Я не знаю, але абсолютно неможливо виключити варіанту, що Пригожин спробує поборотися за владу", - зазначив він.

Хто такий Євген Кисельов? Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Євгена Кисельова Главреду:

Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ через ситуацію в Бахмуті

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 5 травня пішов на відкритий конфлікт з міністром оборони країни-агресора РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Причиною послужив гострий снарядний голод у лавах бойовиків Вагнера.

Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів своїх найманців і буквально обматюкав керівництво російської регулярної армії. За його словами, нестача боєприпасів досягає у бойовиків 70%.

Також 5 травня Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

6 травня Пригожин заявив про те, що передасть захоплені позиції в Бахмуті Донецької області бойовикам Рамзана Кадирова. "Передача позицій" запланована на 10 травня.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті й стан "вагнерівців". За його словами, "вагнерівці" випускають понад 20 тисяч снарядів на день.

7 травня Пригожин заявив, що його найманці отримають боєприпаси і озброєння, яких він в істериці вимагав. Курирувати діалог з Міноборони в ухваленні рішень буде генерал-полковник Сергій Суровікін.

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