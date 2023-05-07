Гіркін накинувся на Пригожина і відчув, що окупантів "скоро будуть бити"

У Бахмуті найманці Євгена Пригожина змогли просунутися всього на пару десятків кілометрів за півроку, нагадав Ігор Гіркін.

https://glavred.net/world/girkin-nabrosilsya-na-prigozhina-i-pochuyal-chto-okkupantov-skoro-budut-bit-10468477.html Посилання скопійоване

Ігор Гіркін накинувся зі звинуваченнями на Євгена Пригожина / Колаж скріншот YouTube

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вщент розніс ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина, назвавши його майстром "м'ясних штурмів".

Він нагадав про те, що в Бахмуті найманці Пригожина змогли просунутися всього на пару десятків кілометрів за пів року.

"Сам Пригожин-недобахмутський - визнаний майстер "м'ясних штурмів", який зумів просунутися ціною величезних невиправданих втрат приблизно на 15-20 кілометрів за пів року. Тобто - воювати продовжать так само бездарно і криваво, як раніше. Хіба що - у когось заберуть навіть ті крихти боєприпасів, що давали раніше, щоб передати їх бійцям Чорного Клоуна (з якого завзято "ліплять і ліплять Наполеона", та ось біда - не виходить ніяк, оскільки матеріал - (нецензурно, - ред.)...)",- підкреслив "Стрєлок".

відео дня

Він також упевнений в тому, що тепер вже немає принципового значення, зможуть окупанти захопити Бахмут чи ні.

"Скоро нас будуть бити. Оскільки побити ворога у нас за зимово-весняну кампанію "не вийшло від слова зовсім", — упевнений Гіркін.

Він також оцінив призначення Сергія Суровікіна наглядачем за ПВК Вагнера від міноборони РФ і нагадав, що цей генерал РФ "відзначився геніальною деескалацією з-під Києва, а потім "непростим рішенням" - здав Херсон". Разом з тим, ненависні Пригожину Шойгу і Герасимов "нікуди не поділися".

Раніше Гіркін знову пройшовся по Міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

Читайте більше: