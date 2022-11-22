Путініст Прилєпін чесно зізнався Скабєєвій, навіщо Росії потрібно перемир'я

Захар Прилєпін зізнався, навіщо РФ перемир'я / УНІАН

Російський письменник-путініст, який воював у лавах окупантів на Донбасі, Захар Прилєпін зізнався в ефірі ток-шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої, що країна-агресорка РФ хоче перемир'я для того, щоби накопичити сили для повторного нападу на Україну.

"Росія на даний момент не бажає, не хоче, а може не може вести тотальну війну до перемоги. Тотальну, катастрофічну, пряму, як каток, війну, яка повинна завершитися горезвісною денацифікацією, демілітаризацією та підписанням капітуляції. Тому вона таким чином схиляє Київ до переговорів. По-моєму це абсолютно очевидно – вона схиляє Зеленського до переговорів, а він домовлятися не хоче", – заявив Прилєпін.

За його словами, Росія тероризує мирне населення України обстрілами, щоб примусити Київ до переговорів.

"Цими обстрілами у війні не перемагають. Ми так не переможемо Київ, не схилимо його до капітуляції. Це має виключно вузьконаправлений сенс - примусити до переговорів", - заявив терорист.

Він відкрито заявив, що Москва хоче залучити Київ до переговорного процесу лише для того, щоби перегрупуватися і закінчити бойові дії пізніше.

"Навіть якщо ми укладемо зараз перемир'я, нам неминуче доведеться довойовувати цю історію до кінця - дивись Хасавьюрт 1997 року", – заявив Прилєпін.

Захар Прилєпін на шоу Скабєєвої / скріншот

Довідка. Хасавюртівські угоди - спільна заява від 31 серпня 1996 року представників федеральної влади Російської Федерації й керівництва Чеченської республіки Ічкерії.

Після підписання Хасавюртівських угод на території Чечні припинилися військові дії - завершилася Перша чеченська війна.

Друга чеченська війна почалася 7 серпня 1999 року з вторгнення бойовиків в Дагестан. Так звана контртерористична операція на території Чечні була оголошена у вересні 1999 року.

Переговори України та Росії

Захід посилав сигнали про те, що глава країни-агресора РФ Володимир Путін вже готовий до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Київ зацікавлений виключно в публічному форматі діалогу, оскільки Росія веде війну проти України. Про це 16 листопада заявив президент України Володимир Зеленський.

15 листопада Зеленський під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність Української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

10 листопада Зеленський зробив заяву про те, що Україна готова до переговорів з Росією. Однак це має бути вже інша країна, яка визнає себе окупантом. За його словами, Путін говорить мовою ультиматумів і не пропонує конструктивної позиції. Київ не буде ні про що говорити з Москвою, доки вона не виведе свої війська.

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