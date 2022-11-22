Провал РФ під Бахмутом: ЗСУ відбили штурм і знищили десятки окупантів

Бійці ЗСУ відбивають ворожу атаку на Донбасі / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські окупанти продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб України.

"На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів об'єктів у районах сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Опитне, Яковлівка, веселе і Водяне", — йдеться в повідомленні в Facebook.

Про посилення бойових дій на Бахмутському напрямку пише військовий аналітик Def Mon в Twitter.

/ @DefMon3

"Спроби росіян штурмувати Бахмут в лоб, на мій погляд, цілковите безумство. Вчора було опубліковано відео, де близько 25-30 загиблих росіян на підступах до Бахмута. Навіть якщо їм вдасться закріпитися на підступах до Бахмута, уявіть собі ситуацію з постачанням: вони в окопах без будь-якої механізованої підтримки", — підкреслив він.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам і весь час майстерно обламують плани росіян.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. З цього російські окупанти не відстають від міста.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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