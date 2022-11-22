У РФ можуть готувати атаки під чужим прапором у Білорусі: в ISW оцінили ризик вступу країни у війну

Олександр Лукашенко / Фото Reuters

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російські спецслужби планують фальшиві атаки на критично важливу інфраструктуру Білорусі, намагаючись змусити білоруську армію вступити у війну в Україні. Серед потенційних об'єктів фігурує Білоруська АЕС в місті Островець Гродненської області.

Як повідомляє ISW, посилаючись на українську розвідку, такі атаки можливі під прапором України або однієї з країн НАТО.

"Головне управління військової розвідки України 20 листопада повідомило, що російські спецслужби планують здійснити кілька терактів під прикриттям на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема на Білоруській АЕС", – йдеться у повідомленні ISW.

При цьому російські спецслужби будуть звинувачувати в нападах Україну і країни НАТО, щоби прискорити залучення білоруських військових до війни Росії в Україні.

Раніше аналітики ISW зазначали, що вступ Білорусі у війну залишається дуже малоймовірним через значний внутрішній ризик, який це створить для виживання режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Потенційні атаки під хибним прапором навряд чи змінять внутрішні чинники, які стримують готовність Лукашенка вступити у війну на боці Росії", – вважають в Інституті вивчення війни.

Ризик вторгнення Білорусі в Україну

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним. Він може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатне угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформовано "ні сьогодні, ні завтра, ні за два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

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