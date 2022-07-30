"Путіна пристукнуть": у РФ спрогнозували терміни зміни влади

Володимир Путін / Скріншот

Серйозна поразка російських окупантів у війні в Україні може стати каталізатором зміни влади в Росії.

Як заявив російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю Каналу 24, оточення господаря Кремля вже починає розуміти, що плани по захопленню України ні до чого доброго не приведуть.

При цьому авторитет Путіна в очах генералів РФ може серйозно похитнутися в результаті розгрому російських військ на південному напрямку і відступу рашистів з Херсона.

"Коли від Путіна стане відверто "пахнути" безсиллям, йому кінець. Швидше за все, його "пристукнуть" свої ж. До суду він може не дожити", - припустив російський опозиціонер.

Яковенко додав, що силовики можуть прибрати Путіна через острах перед необхідністю відповідати за свої і чужі злочини.

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Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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