Новий наступ РФ на Донеччині може призвести до окупації двох великих міст - ISW

РФ може окупувати Слов'янськ / Фото соцмережі

Новий наступ російських окупантів може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40 та, имовірно, завершиться окупацією великих міст - Слов'янська або Бахмута. Про це йдеться в аналізі експертів Інституту вивчення війни (ISW).

За останні кілька тижнів війська РФ не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська, і продовжують знижувати свою наступальну бойову міць в локальних боях за невеликі та відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області. Зокрема, російські війська намагалися взяти Сіверськ після захоплення Лисичанська, але станом на 20 липня досі не досягли міста.

Також окупанти не змогли розпочати прямі атаки на Бахмут і значною мірою загрузли в боях за невеликі поселення на схід і південь від нього. Зусилля з наступу на Слов'янськ припинилися, і впродовж декількох тижнів не було досягнуто жодних значних успіхів.

Відновлення активного наступу окупантів після короткої оперативної паузи ще не призвело до значного просування вперед, хоча можливо, що відновлення сил може принести обмежені успіхи в найближчі дні або тижні.

Експерти зазначають, що російські війська зараз насилу пересуваються по відносно малонаселеній та відкритій місцевості.

Як повідомляв Главред, раніше в розвідці Міністерства оборони Великої Британії прогнозували, що російські окупаційні війська найімовірніше кинуть всі сили на те, щоби захопити два невеликих містечка в Донецькій області - Сіверськ і Долина. Ці населені пункти загарбникам потрібні, щоби підібратися ближче до великих міст регіону – Слов'янська і Краматорська, які окупанти хочуть захопити наступними.

Військові аналітики ISW не виключали, що російська армія, ймовірно, готується до одночасному наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

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