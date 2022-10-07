УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путіна попереджали: колишній КДБ-шник пояснив причини поразки РФ у війні

7 жовтня 2022, 23:23

Жирнов підкреслив, що Путін намагається керувати країною з 9 часовими поясами самостійно.

Володимир Путін, Кремль
Путін програв війну в Україні з самого її початку / УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін програв війну проти України ще від самого її початку. Це розуміли насамперед військові, які попереджали його, що російська армія не переможе, а РФ це призведе до розпаду, заявив ексспівробітник КДБ СРСР і Служби зовнішньої розвідки РФ, політолог Сергій Жирнов в ефірі Апостроф TV.

"Його попереджали. Але він упертий, якщо приймає рішення, то не може від нього відмовитися", - описав характер Путіна колишній розвідник.

Жирнов підкреслив, що Путін намагається керувати країною з 9 часовими поясами самостійно. І коли він намагається вирішувати проблеми туалету на Чукотці - для керівника його рівня це смішно, зазначив експерт.

Однак, хто все ж впливає на Путіна, Жирнову важко сказати, тому що Росія повернулася в радянський час, в закритість.

"У Радянському Союзі ми хоч бачили демонстрації на Красній площі двічі на рік. І з того, хто стояв на Мавзолеї, намагалися зрозуміти, що у них там, у павуків відбувається", - нагадав Жирнов.

За його словами, голова уряду Мишустін, голова Держдуми Володін і всі, хто обіймає високі посади на Путіна точно впливають найменше. Вони навпаки, від нього залежать і є його маріонетками.

"Поняття "колективний Путін" - туди відносять більшість з Ради безпеки, і він там головний. Це переважно ті, хто був із ним в КДБ", - пояснив ексрозвідник, додавши, що персональна риса характеру диктатора - символізм.

"У нього багато комплексів неповноцінності, і такій людині потрібні прив'язки, охоронна символіка. Це його психотип, психологічний портрет. Він не боровся за владу і нічого не робив, щоб опинитися в кріслі диктатора. А коли щастить такій людині з комплексом неповноцінності, він починає вірити в божественне призначення, передбачення старців", - резюмував Жирнов.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

Читайте також

новини Росії війна в Україні Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Прикмети на 8 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу в будинок залучити

07 жовтня, п'ятниця
23:52

Зеленський щодо контрнаступу ЗСУ: схоже на швидку ходу, але хотілося б бігтиВідео

23:23

Путіна попереджали: колишній КДБ-шник пояснив причини поразки РФ у війніВідео

23:21

Атакують снігопади і вдарить мороз: синоптик попередив про прихід "крижаної" зими в листопадіВідео

22:55

Основи довголіття: Комаровський дав поради, як продовжити життя

Реклама
22:17

Бійці ЗСУ скаржаться на "катастрофічні" збої в роботі Starlink на передовій - FТ

22:04

Масове дезертирство під Херсоном: "елітні" війська Путіна розбігаються з передовоїВідео

21:32

Чому ніколи не можна пити чай з ложкою в чашці: заборони, про які ніхто не знавВідео

21:29

Зеленський попередив про загрозу: РФ готує своє суспільство до ядерного ударуВідео

21:23

Гайдай пояснив, яким чином налагодити відносини з мешканцями ЛуганщиниВідео

21:06

Соліст "Другої ріки" прокоментував свій роман з Яніною СоколовоюВідео

20:46

Прорив ЗСУ на Луганщині: звільнено від окупантів сім населених пунктівВідео

20:41

Обізнані люди додають м'яту не тільки в чай: як використовують чудодійну рослину

20:19

Потужний удар ЗСУ на півдні: десятки окупантів "перемололи" разом з технікоюВідео

20:17

У Лимані виявили більш ніж 200 могил та братське похованняВідео

20:16

Ворогів чекає "котел смерті": астролог приголомшила прогнозом щодо війни в УкраїніВідео

20:10

Прикмети на 9 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинку біди не сталосяВідео

19:42

"Довгих років в'язниці": у Чехії "Путіна" поклали в труну і креативно "привітали" з 70-річчямВідео

19:27

Над Києвом зроблять купол, що захищає від дронів-камікадзе-чиновники мерії

19:25

Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу: на що підуть гроші

Реклама
19:22

"Хочу розірвати їх": Ласточкін, який змінився до невпізнання, "послав" батька і брата з Росії

19:06

День ангела в жовтні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

18:57

РФ потрібен ударний кулак: у ЗСУ попередили про загрозу нової атаки на КиївВідео

18:51

Курва Меркель навіть не приховує, що продалася Путіну з потрохамиПогляд

18:43

За 300 км від Москви дрон спалив два російські ракетоносці: подробиці

18:25

"Армія РФ не справляється": полонений зек з ПВК Вагнера розповів про вербування "кухарем Путіна"Відео

17:43

Воював на Донбасі з 2014-го: ЗСУ ліквідували "справжнього шахтаря з Габону"

17:41

Контрнаступ ЗСУ: на півдні деокуповано понад 2,4 тис. квадратних кілометрівВідео

17:10

Газманов, Расторгуєв і Чичеріна: ЄС наклав нові санкції на путінських холуїв-артистівВідео

16:59

Путін нарвався на критику свого оточення за провали у війні - Washington PostВідео

16:57

У Пугачової і Галкіна хочуть забрати дітей за засудження війни в Україні

16:42

Гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Тельці зловлять удачу за хвіст, а Левам краще тримати рот на замкуВідео

16:41

Наслідки війни в Україні для Росії та Путіна: чат з екс-депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим

16:32

РФ маніпулює переговорами, щоб зупинити звільнення України - ЗеленськийВідео

16:23

Бабине літо в Україні зіпсують дощі: в яких областях чекати опадівВідео

16:13

Верховна Рада підтримала Японію і визнала окупацію Курил Росією

15:58

"65 людей зникли з мобілізованих": окупанти РФ скаржаться на катастрофічні втратиВідео

15:54

Ядерна зброя буде задіяна: астролог розповів, коли і по яких містах України Путін завдасть ударуВідео

15:42

Щасливчиків всього чотири: астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає фантастичний жовтень

15:40

Як зберегти ріпчасту цибулю на зиму: кращі способи та рецепти

Реклама
15:32

Смужки тканини на грудях: Гурцкая приголомшила відвертим виглядом

15:28

Як відіпрати червоне вино: 7 способів, як врятувати одяг від плям алкоголю

15:26

У США побоюються, що Україна вдарить з ATACMS по РФ, а Путін нападе на країну НАТО – NYTВідео

15:24

"РФ повинна вивести війська": прем'єр Фінляндії назвала спосіб завершення війни в УкраїніВідео

15:07

"Я – фанат України": Ілон Маск після скандальних заяв про Крим знову "перевзувся"Відео

15:02

Путлер капут: астролог назвав місяць смерті Путіна і розповів, як його вб'ютьВідео

14:55

Петля на шию, чорний пакет в руки: в Мережі мемами "привітали" Путіна з 70-річчямФотоВідео

14:48

Свята у жовтні 2022: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці – чи буде вихідний

14:35

Доведено вченими: названо два напої, які продовжують життя

14:18

Росія пускала іранський дрон по Україні, а він вибухнув на військовій базі в Калузі – журналістВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти