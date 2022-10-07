Путіна попереджали: колишній КДБ-шник пояснив причини поразки РФ у війні

Путін програв війну в Україні з самого її початку / УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін програв війну проти України ще від самого її початку. Це розуміли насамперед військові, які попереджали його, що російська армія не переможе, а РФ це призведе до розпаду, заявив ексспівробітник КДБ СРСР і Служби зовнішньої розвідки РФ, політолог Сергій Жирнов в ефірі Апостроф TV.

"Його попереджали. Але він упертий, якщо приймає рішення, то не може від нього відмовитися", - описав характер Путіна колишній розвідник.

Жирнов підкреслив, що Путін намагається керувати країною з 9 часовими поясами самостійно. І коли він намагається вирішувати проблеми туалету на Чукотці - для керівника його рівня це смішно, зазначив експерт.

Однак, хто все ж впливає на Путіна, Жирнову важко сказати, тому що Росія повернулася в радянський час, в закритість.

"У Радянському Союзі ми хоч бачили демонстрації на Красній площі двічі на рік. І з того, хто стояв на Мавзолеї, намагалися зрозуміти, що у них там, у павуків відбувається", - нагадав Жирнов.

За його словами, голова уряду Мишустін, голова Держдуми Володін і всі, хто обіймає високі посади на Путіна точно впливають найменше. Вони навпаки, від нього залежать і є його маріонетками.

"Поняття "колективний Путін" - туди відносять більшість з Ради безпеки, і він там головний. Це переважно ті, хто був із ним в КДБ", - пояснив ексрозвідник, додавши, що персональна риса характеру диктатора - символізм.

"У нього багато комплексів неповноцінності, і такій людині потрібні прив'язки, охоронна символіка. Це його психотип, психологічний портрет. Він не боровся за владу і нічого не робив, щоб опинитися в кріслі диктатора. А коли щастить такій людині з комплексом неповноцінності, він починає вірити в божественне призначення, передбачення старців", - резюмував Жирнов.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

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