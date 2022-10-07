"Армія РФ не справляється": полонений зек з ПВК Вагнера розповів про вербування "кухарем Путіна"

Володимир Вукоєв звернувся до Володимира Путіна / УНІАН/скріншот

Окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських ув'язнених, заявив засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин ("кухар Путіна").

Про це розповів полонений окупант Володимир Вукоєв, якого забрали на війну з виправної колонії №1 Сиктивкара. Відео допиту полоненого опубліковано в Мережі.

Він розповів, що на війну ув'язнених агітував особисто Пригожин. Він приїжджав в колонію і виступав перед ув'язненими.

За словами Пригожина, російська армія не справляється в Україні, тому на війну відправляють ув'язнених, розповів Вукоєв.

Він додав, що пішов на війну для того, щоб скоротити свій термін ув'язнення – 10 років за півроку війни в Україні.

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Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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