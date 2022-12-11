Путіну потрібна термінова операція: ЗМІ повідомили про погіршення стану здоров’я диктатора

Нещодавно Путін у власній резиденції впав на п’яту точку на сходах, що спровокувало нові проблеми зі здоров'ям у диктатора.

Путіну терміново зроблять операцію на товстій кишці / kremlin.ru

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібна термінова операція. Стан здоров'я глави Кремля різко погіршився після того, як він впав зі сходів.

Як пише DailyStar, падіння зі сходів спричинило нові проблеми для російського диктатора. Під час падіння він пошкодив куприкову кістку. Саме тому йому терміново зроблять операцію на товстій кишці.

"Падіння зі сходів минулого тижня, яке призвело до забиття куприка, не залишилося непоміченим і спричинило нові проблеми, не пов'язані безпосередньо із забоєм", - стверджує джерело видання.

Як повідомлялося, нещодавно російський президент у власній резиденції впав на п’яту точку на сходах. У результаті падіння основний удар прийшовся в зону куприка, що, ймовірно, завдав різкого болю, спровокувавши мимовільну дефекацію. Медики допомогли російському диктатору привести себе до ладу, після чого оглянули його. Й нього діагностували забій куприка та м'яких тканин.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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